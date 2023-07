Oriana Marzoli ha già un altro dopo Daniele? Spunta una segnalazione bomba (FOTO)

In questi giorni stanno tenendo banco sui social i gossip inerenti la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e pare, addirittura, che la ragazza abbia già un altro. I due ragazzi stanno dando luogo davvero ad una soap opera sui social.

Tra tira e molla continui, infatti, i ragazzi stanno sollevando un grosso polverone. Ma la notizia che sta impazzando adesso riguarda una presunta nuova fiamma per la giovane ex gieffina. Vediamo cosa è emerso.

Oriana ha dimenticato Daniele con un altro?

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro pare sia definitivamente giunta al capolinea, sta di fatto che si vocifera che lei abbia un altro. I due protagonisti hanno registrato svariate Instagram Stories, dirette e commenti su Twitter in cui hanno raccontato la loro versione dei fatti in merito alla scelta di separarsi. Sul web, però, c’è ancora chi crede che i due possano fare nuovamente la pace.

In effetti, non sarebbe per nulla strano in quanto in tantissime occasioni se ne sono dette di tutti i colori, si sono bloccati, rimossi il segui e poi hanno fatto la pace. Stavolta, però, a fomentare i sospetti di coloro i quali credono che non ci sia modo di rimediare alla situazione ci ha pensato Amedeo Venza. L’influencer, infatti, ha riportato la segnalazione di un utente del web il quale ha sganciato una piccola bomba. (Continua dopo la foto)

La Marzoli misteriosa, ma un dettaglio non sfugge

La persona in questione ha dichiarato che Oriana Marzoli avrebbe decisamente voltato pagina dopo la fine della storia con Daniele e avrebbe già un altro. Nello specifico, però, pare che questo fantomatico nuovo ragazzo sia uno spasimante segreto, che da diverso tempo sta facendo il possibile per attirare l’attenzione della giovane. Almeno per il momento, però, non si conosce la sua identità.

L’ex gieffina non ha parlato della faccenda, pertanto, non si sa se questa sia solo una mera supposizione, o speranza di alcuni fan, o ci sia qualcosa di realmente concreto. Fatto sta, però, che negli ultimi giorni la giovane è tornata a mostrarsi felice e sorridente sui social. Inoltre, Oriana si sta molto concentrando anche sul suo lavoro. Da poco ha avviato una collaborazione per una nuova collezione di costumi che sponsorizza attraverso il suo profilo Instagram.