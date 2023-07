Lorella Cuccarini lascia Amici per un ritorno in Rai? Ecco la verità

Nelle settimane precedenti alla presentazione dei palinsesti Rai, era circolata una voce secondo cui Lorella Cuccarini sarebbe potuta tornare a Viale Mazzini. Un ritorno quello dell’insegnante in Rai che di certo avrebbe fatto soffrire molto i fan di Amici.

Ma a rispondere e fare chiarezza sul suo futuro nel talent è stata proprio l’insegnante… Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato.

Lorella Cuccarini contattata per un ritorno in Rai

In una recente intervista Lorella Cuccarini ha fatto sapere di essere stata contattata dai vertici, che le hanno proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1. L’insegnante di Amici ha però precisato che non ha nessuna intenzione di tornare A Viale Mazzini, anche perchè sa bene cosa sarebbe successo. Oltre ad aver ammesso di esser stata cercata dalla Rai, Lorella Cuccarini ha confermato, di fatto, la sua presenza ad Amici anche per la prossima edizione.

Ormai il suo futuro sembra essere accanto a Maria. Per concludere la Cuccarini ha anche svelato che sarà presente nello show di Amadeus, Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 all’Arena di Verona, che verrà registrato a metà settembre. La showgirl ha spiegato di star preparando una nuova versione della storica canzone La notte vola realizzata da Merk & Kremont.

Il futuro di Lorella ad Amici

A questo punto sembra che non rivedremo Lorella Cuccarini in Rai molto presto. La showgirl aveva condotto, nella stagione 2019-2020, tra le ultime esperienze a Viale Mazzini, La vita in diretta, affiancata da Alberto Matano.

Nonostante i buoni risultati in termini di ascolti, il suo appuntamento per la conduzione nella stagione 2020-2021 non venne rinnovato. Lorella divenne insegnante di danza ad Amici nello stesso anno 2020, per poi essere riconfermata l’anno seguente, ma come insegnante di canto. E sembra che per il momento il suo futuro è proprio accanto a Maria De Filippi