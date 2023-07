Isabella e Fabio confronto nella prima puntata di Uomini e Donne? Cosa si sa

Il matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è finito dopo circa un anno lasciando il pubblico di Uomini e Donne a bocca aperta. Considerando che il loro rapporto è nato all’interno del talk show di Maria De Filippi, però, adesso in molti nutrono una speranza, ovvero, quella di vederli tornare in studio.

Tanti telespettatori attendono con ansia il possibile ritorno in trasmissione dei due in qualità di ospiti, per raccontare a tutti i telespettatori i dettagli della loro decisione. Ma questo avverrà realmente? Vediamo cosa è emerso.

Isabella e Fabio a Uomini e Donne: ecco quando potrebbe accadere

I fan di Uomini e Donne sono curiosi di sapere se Isabella e Fabio saranno ospiti in trasmissione nel momento in cui il programma riaprirà i battenti. Maria De Filippi tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre. Le registrazioni, invece, riprenderanno già da fine agosto, precisamente tra il 28 e il 31 del mese. In uno di questi due appuntamenti, dunque, i due protagonisti potrebbero essere ospiti per raccontare cosa sia successo tra loro.

La storia d’amore di Isabella e Fabio aveva fatto sognare tantissime persone. Molte donne e uomini, di una certa età, hanno rivisto in loro la speranza di riuscire a coronare l’amore anche non essendo più così giovani. C’è da dire, però, che, soprattutto Isabella, se decidesse di tornare nello studio del talk show pomeridiano, si troverebbe ad affrontare una specie di gogna mediatica.

Gogna mediatica per Isabella Ricci

Nel parterre di Uomini e Donne, infatti, in tantissimi difendevano Fabio e i suoi sentimenti a scapito di Isabella. La prima a non aver mai creduto alle sue buone intenzioni è, certamente Gemma Galgani. La donna, dunque, potrebbe cogliere al balzo l’occasione di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Anche Gianni Sperti, però, nell’ultimo periodo aveva cominciato a guardare con sospetto Isabella, reputandola un po’ troppo forzatamente perbenista.

In ultimo, poi, c’è anche Armando Incarnato. Quest’ultimo ha sempre attaccato molto la Ricci, e lo ha fatto anche mediante i social dopo la diffusione della notizia della fine del matrimonio con Fabio. Il napoletano, dunque, potrebbe essere davvero spietato nei riguardi della donna. Pertanto, non si sa fino a che punto a Isabella faccia bene questo ritorno. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.