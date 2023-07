Pinuccia Della Govanna di Uomini e donne ha pubblicato il suo brano: il testo

Chi ha seguito l’ultima edizione del trono over sicuramente si ricorderà di Pinuccia. L’ex dama ha fatto molto discutere per la sua gelosia possessiva nei confronti di Alessandro, tanto è vero che ad un certo punto Maria si è trovata costretta ad intervenire in maniera definitiva.

Qualche mese è uscita fuori la notizia su una dama che ha fatto molto discutere nel parterre di uomini e donne. Stiamo parlando di Pinuccia Della Giovanna che finalmente ha pubblicato il suo brano. La dama si era detta pronta ad approdare nel mondo della musica e infatti da qualche giorno è uscita la sua canzone. Ma di cosa parla? E sopratutto a chi è dedicato?

Pinuccia Della Giovanna pubblica il suo “tormentone”

Pinuccia Della Giovanna prima di questa esperienza in ambito musicale non si è mai dedicata alle canzoni. Nonostante questo e non si è tirata indietro, mettendosi in discussione. il brano è di carattere Nation Popolare e lo scopo dell’ex dama è che questa sua canzone possa diventare un tormentone per la stagione estiva.

Infatti, a breve sarà disponibile in tv, sulle radio e digital stores. A distanza di tempo, quindi il brano “La canzone di Pinuccia” è finalmente online e a rivelarlo è stata proprio la diretta interessata. Ecco il video :

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Di Liberto (@dilibertoangela)

Il brano e il video scelto dall’ex dama di Ued

Il brano della dama di Vigevano è dedicato interamente all’amore “storie d’amore senza limiti d’età” Oltre al testo ad essere particolarmente interessante anche il video de La Canzone di Pinuccia è molto particolare. Nella clip si vede Pinuccia entrare dal parrucchiere per poi perdersi nei suoi pensieri.

È così la dama 81 enne appare in tutto il suo splendore con un elegantissimo abito nero mentre si esibisce con la sua canzone. Inoltre, sono presenti dei ballerini over che interpretano una coreografia che punta a diventare un balletto per i social sulla falsariga di quelli ideati da Joey Di Stefano.