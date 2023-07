Natalia Paragoni ha partorito: Andrea al settimo cielo, ecco il nome scelto della bimba

Natalia Paragoni ha partorito! Esattamente alle 11 e 29 della mattina del 20 luglio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta di una bambina.

A dare l’annuncio è stato lo stesso ex tronista che ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram insieme alla compagna. Mamma e figlia sono sdraiate sul lettino, un momento bellissimo per la giovane coppia. Ma come si chiama la nascitura?

Uomini e donne: Andrea e Natalia genitori, è nata la loro prima figlia

Fino ad oggi, Andrea e Natalia avevano mantenuto il segreto circa il nome della figlia, sebbene sia stato scelto da mesi. Oggi, finalmente, Zalletta lo ha svelato: la figlia piccolina si chiama Ginevra. Dopodiché, l’ex vippone ha dedicato delle commoventi parole alla fidanzata: “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo“.

Sui social, sono subito piovuti tantissimi commenti di congratulazioni e di affetto per la coppia. Infatti, sia i fan che altri personaggi dello spettacolo li hanno lasciato tanti messaggi.

Natalia Paragoni: le difficoltà nella gravidanza

La notizia del parto di Natalia Paragoni si è diffusa diverse ore fa sui social. A comunicarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha condiviso sul suo profilo Instagram la segnalazione di un follower che avrebbe visto Andrea alla Clinica Mangiagalli di Milano, mentre era intento a chiedere di andare in sala parto. Poi dopo poco lo stesso Zelletta ha postato lo scatto.

La gravidanza di Natalia non è stata tutta rose e fiori. L’ex corteggiatrice da sempre molti attiva sui social, ha condiviso con i suoi followers i vari step di questa unica esperienza e non ha mai nascosto tutte le sue fragilità e paure. Dalle nausee alle paure ma anche al fatto di non essere ancora pronta a prendersi tutte queste responsabilità. Dopodiché, verso il settimo e l’ottavo mese l’influencer ha confessato di aver trovato un equilibrio maggiore e maggiore consapevolezza di quello che le stava accadendo.