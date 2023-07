Nicole Santinelli sbugiarda la sua scelta: “Cosa faceva Maria e a cosa punta Carlo”

Finalmente un ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di parlare apertamente della recente rottura con la sua scelta, svelando nuovi retroscena. Si tratta di Nicole Santinelli, la quale questa volta si è scagliata duramente contro Carlo Alberto Mancini.

In una nuova intervista per il settimanale Mio, la giovane ha ammesso che se tornasse indietro non sceglierebbe nessuno. La tanto discussa tronista della scorsa edizione del Trono Classico inoltre è apparsa davvero molto arrabbiata con colui che credeva fosse la persona giusta.

Nicole Santinelli sbugiarda Carlo e Maria: ecco cosa è successo davvero

Nicole Santinelli si sfoga dopo tanti mesi di silenzio e attacca la sua ex scelta Carlo. La ragazza dichiara che il giovane non è stato sincero. Già all’inizio del percorso la Santinelli aveva dei dubbi sul corteggiatore, soprattutto per via delle parole troppo sdolcinate che le riservava e la mancate reazioni in studio. Ma cosa è accaduto?

Nicole fa sapere di aver “ Saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato”. Ma non è tutto a non convincerla anche il modo in cui Carlo ha reagito all’addio tra loro due. Infatti, non a caso molti telespettatori hanno commentato in maniera negativa la scelta di condividere la notizia attraverso una diretta su Instagram.

L’unico vero obiettivo di Carlo Alberto secondo la Santinelli

Nicole Santinelli non sa oggi se Carlo abbia finto e tanto meno vuole pensarlo. Su una cosa è certa è che se una persona sta davvero tanto male di certo non fa una diretta su Ig. Ma non è tutto perchè Nicole sembra molto convinta anche su un’altra cosa. L’ex tronista crede che se Carlo non avesse avuto le spinte da parte di Maria nello sciogliersi e nel sapere cosa fare, lui avrebbe avuto tutto un altro atteggiamento.

E proprio per questo motivo non nasconde che il suo ex ragazzo punti a diventare tronista. Quando hanno lasciato il programma, tante volte, l’ex corteggiatrice avrebbe “parlato di cavalcare l’onda”. Pertanto, l’ex tronista pensa che sia interessato. “Infatti, da quel che so si è trasferito a Roma”, aggiunge ancora.