Ex tronista di Uomini e Donne molto discusso nel cast del GF Vip 8? Ecco di chi si tratta

In questi giorni, l’influencer Amedeo Venza aveva dichiarato di essere a conoscenza di una notizia molto interessante inerente il GF Vip e un ex tronista di Uomini e Donne. Il protagonista aveva dichiarato di essere quasi certo della notizia, tuttavia, ha preferito attendere un po’ di tempo prima di sganciare questa bomba.

Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, ha deciso di rivelare a tutti l’identità del protagonista misterioso. Lui è stato tronista nel programma un bel po’ di tempo fa e il suo fu un trono decisamente atipico. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi è l’ex tornista di Uomini e Donne che potrebbe sbarcare al GF Vip

Sono molte le notizie che stanno circolando in rete in queste ore in merito ai concorrenti della prossima edizione del GF Vip e, a quanto pare, potrebbe esserci anche un ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione ha preso parte al talk show di Maria De Filippi diverso tempo fa e partecipò al trono gay. Ebbene sì, la persona in questione è Claudio Sona. Quest’ultimo decise di uscire dal programma con Mario Serpa.

Questa storia d’amore appassionò davvero tutti, specie per il fatto che si trattava di un trono decisamente atipico rispetto al solito e che, purtroppo non si è più ripetuto. Ad ogni modo, la relazione tra i due non decollò, anzi. Entrambi finirono per dirsene di ogni, al punto da lasciarsi in un modo anche piuttosto brusco. Da quel momento in poi, di Claudio non si sono avute più notizie. Mentre Mario è stato anche ospite a Uomini e Donne in qualità di opinionista, di lui si sono perse le tracce.

Claudio torna alla ribalta? Altre indiscrezioni

Ebbene, il GF Vip potrebbe essere l’occasione propizia per far tornare alla ribalta l’ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, potrebbe avere l’opportunità di rimettersi in gioco e dimostrare il suo valore. Per il momento, però, c’è da dire che l’influencer Amedeo Venza ha spiegato che non è arrivata ancora nessuna notizia ufficiale a riguardo. Questo, dunque, vuol dire che il tuto è ancora in fase di trattativa.

Il fatto che Amedeo abbai deciso di aprirsi proprio in questo momento, però, potrebbe significare che le cose si starebbero iniziando a muovere. Ad ogni modo, cosa succederà? Claudio Sona sarà davvero un concorrente del GF Vip 8? Intanto, in queste ore è arrivata anche la smentita di un’altra concorrente. Questa mattina era trapelata la notizia secondo cui Giorgia Venturini potesse essere nel cast del programma. Tale notizia, però, è stata smentita.