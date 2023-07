Al Bano, clamoroso: “Berlusconi quando è scomparsa Ylenia mi ha stupito”. Cosa ha fatto per me

Torna sotto ai riflettori, Al Bano Carrisi, il quale ha recentemente parlato della sua volontà di tornare al Festival di Sanremo 2024 da solo e non con la Power. Ma non solo si è lasciato andare sula sua vita privata svelando dettagli inediti e molto interessanti sul rapporto con Loredana.

Largo spazio anche ad Ylenia, la figlia scomparsa nel 93 a New Orleans. Una scomparsa che oltre a segnare il cantante ovviamente ha distrutto la sua ex moglie Romina e pochi sanno anche Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno.

Al Bano: la rivelazione su Silvio Berlusconi mai fatta prima

Ripercorrendo i drammatici giorni della scomparsa di Ylenia, nel 1994, Al Bano riferendosi proprio a Berlusconi racconta qualcosa mai detto prima. Parlando dell’ex premier, il cantante ha riferito che era un uomo molto generoso, sul quale sapeva di poter contare.

Infatti, ha precisato che non dimenticherà mai cosa ha fatto per lui, dopo la scomparsa di Ylenia, “mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti”. Un gesto di grande affetto e di grande solidarietà che mai avrebbe immaginato. Inoltre, questi sono dettagli che il cantante fini ad oggi non aveva mai rivelato. Carrisi fa sapere che in quel periodo che Silvio Berlusconi gli è stato accanto e con grande sostegno.

L’amore per i figli e le grandi difficoltà avute prima de successo

Una vita fatta di tanti sacrifici e di tante rinunce quella di Al Bano prima di raggiungere il successo. L’artista, infatti, ha fatto ogni tipo di lavoro, cantando di sera nei locali. una lunga gavetta che però lo ha aiutato ad avere e a capire la grande popolarità che ha oggi. Un successo che però al momento non ha ancora conquistato i figli.

Nonostante Yari Romina e Cristel ci abbiano provato nessuno dei tre è riuscito a raggiungerlo. Sembra invece che dritta via l’abbia presa Jasmine, infatti, lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo singolo.