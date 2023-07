Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati? Lui spiazza tutti: cosa è successo

In queste ore sta circolando sul web una notizia che sta generando parecchio clamore. Nello specifico. infatti, pare che Ida Platano e Alessandro Vicinanza possano essersi lasciati. Il dubbio è sorto nel momento in cui lui ha pubblicato un post piuttosto criptico.

Il ragazzo ha fatto delle allusioni alle cose che finiscono e alla fugacità di alcuni eventi. Le sue parole sono state piuttosto contorte, al punto da far sorgere dei sospetti molto interessanti. Vediamo cosa è successo.

Ida e Alessandro lasciati? Il post di lui

Ida e Alessandro si sono lasciati? Questa è la domanda che molti fan di Uomini e Donne si stanno ponendo. A fomentare questi dubbi è stato Vicinanza, il quale è stato molto criptico sui social. In particolar modo, il ragazzo ha pubblicato una citazione in cui si fa riferimento alla differenza tra cose ed eventi. Le cose restano nel tempo, mentre gli eventi sono fugaci e possono finire. I baci, ad esempio, sono eventi, quindi destinati a durare per un periodo di tempo limitato.

Le sue parole hanno suscitato un certo sgomento, al punto da spingere molti a chiedersi se, effettivamente, dietro di loro non si celi un riferimento alla sua situazione sentimentale. In molti hanno subito creduto che il gio9vane si stesse riferendo a Ida e a una possibile rottura tra loro. Ma per quale ragione son sorti questi dubbi? ad infiammare il gossip ci hanno pensato anche i diretti interessati.

La Platano e Vicinanza separati: che succede

In questo periodo i due ex volti di Uomini e Donne non stanno trascorrendo le vacanze insieme. Questo sta spingendo molti fan a credere che Ida e Alessandro si siano lasciati. La Platano, infatti, si sta godendo una piacevole vacanza in Sardegna, mentre il suo compagno è al lavoro e, di tanto in tanto, si gode qualche giornata di relax al mare in compagnia di amici.

Questa situazione, sommata al post criptico di Vicinanza, sta spingendo sempre più persone a fare 2+2 e a realizzare che tra i due ci sia qualcosa che non va, ma sarà davvero così? Al momento, Alessandro ha specificato che il suo post non sia una sua citazione, bensì una frase extrapolata da un libro che gli sta piacendo molto. Intanto, Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che i due non si sarebbero lasciati. Al momento, però, continuano ad esserci tanti dubbi.