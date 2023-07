Stefano De Martino replica a Belen: il messaggio è struggente

Si torna a parlare di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez. Questa volta a far parlare però un gesto del conduttore televisivo che ha distrutto praticamente i fan. La crisi tra i due rappresenta uno dei casi più discussi di questa calda estate, con voci e gossip che hanno visto protagonisti entrambi.

La modella sembra che già abbia voltato pagina e che stia assieme ad un altro uomo. Diversamente, invece, De Martino che per ora ha scelto di distrarsi assieme al figlio Santiago partendo per Disneyland.

Stefano De Martino replica a Belen: il messaggio è davvero un colpo al cuore

Stefano De Martino, poche ore fa ha postato una storia su Instagram dove ha ripubblicato un estratto del video della pagina Musicdiscoveryhour, dove si mostra Justin Timberlake mentre canta A song for you di Leon Russel, brano del 1970. Nulla di strano, sembrerebbe, se non fosse per il significato delle parole della canzone, che potrebbero lasciar intendere un particolare stato d’animo di Stefano.

Ovviamente ad oggi non abbiamo la certezza se che il conduttore possa aver effettivamente replicato a Belen, ma sembra che questo modo di comunicare tramite canzoni sia solito di entrambi.