Riavvicinamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma c’è un motivo: ecco cosa c’è sotto

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare proprio sia in atto un riavvicinamento. A dare la notizia sono state alcune persone vicine ai due protagonisti. I principali influencer attivi su Instagram, tra cui Deianira Marzano ed Amedeo Venza, hanno raccolto tali segnalazioni e le hanno divulgate.

Ebbene, stando a quanto emerso da tali indiscrezioni, pare proprio che tra i due ex ci sia una tregua. Essa, però, avrebbe uno scopo ben preciso. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e che cosa sta succedendo.

Francesco e Ilary si sentono spesso al telefono

Gira voce che tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sia un ritorno di fiamma. Le cose, però, non stanno esattamente in questo modo. Nello specifico, infatti, tutto ha avuto inizio nel momento in cui alcune persone vicine all’ex coppia hanno dichiarato di sapere che i due si stessero sentendo in maniera anche piuttosto costante e frequente. Questo, dunque, ha subito spinto tante persone a credere che tra loro potesse esserci un bel riavvicinamento.

Purtroppo, però, le cose non stanno in questo modo. Il fatto che Ilary e Francesco si sentano telefonicamente pare sia una notizia vera. Tuttavia, c’è da dire che i due non lo fanno in quanto desiderano riallacciare un rapporto sentimentale. Dopo essersene dette e fatte i tutti i colori, infatti, i due hanno deciso di mettere da parte i loro dissapori e di cercare di andare avanti per il bene dei loro figli e della loro famiglia.

Cosa c’è sotto il riavvicinamento tra la Blasi e Totti

Una sorta di tregua tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, ci sarebbe realmente, ma il motivo è da riscontrare unicamente nella volontà di non turbare ulteriormente i loro figli. Inoltre, è emerso anche che i due protagonisti, in realtà, non avrebbero mai smesso di sentirsi. I loro contatti non si sarebbero mai interrotti, almeno per messaggio, sempre per discutere di faccende inerenti i figli.

C’è da dire, però, che nell’ultimo periodo la situazione sarebbe davvero più distesa. Molto probabilmente, ad agevolare questa distensione sono anche i rispettivi compagni dei due. Entrambi, infatti, sono riusciti a ritrovare l’amore in compagnia di altre persone, pertanto, non sono più ostili per tutta la situazione che si è venuta a creare. Questo, dunque, starebbe agevolando la ripresa di comportamenti pacifici e civili in famiglia.