Temptation Island, Manuel e Francesca dopo il falò, lui svela: ecco perché ho pianto

Manuel e Francesca sono un’altra delle coppie scoppiate a Temptation Island nel corso della puntata di ieri. Dopo la messa in onda, poi, i diretti interessati sono stati raggiunti dalle telecamere del programma e hanno raccontato le loro prime emozioni dopo la decisione di separarsi.

La ragazza è apparsa molto più consapevole e sicura di sé, mentre Manuel ha svelato un retroscena in merito al falò di confronto avvenuto poco prima. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

Le prime parole di Manuel e Francesca dopo il falò di confronto

Nel corso della puntata di ieri di Temptation Island è scoppiata anche la coppia formata da Manuel e Francesca. I due ragazzi sono arrivati ad un punto di non ritorno ed hanno deciso di interrompere la loro relazione. Soprattutto la ragazza è giunta, finalmente, alla consapevolezza di non poter più continuare ad andare avanti in questo modo. In merito a Manuel, invece, il ragazzo ha spiazzato molto in quanto, anche se era palese che non ci tenesse più alla sua fidanzata, comunque è scoppiato in lacrime non riuscendo a trattenersi.

Ebbene, nel corso dell’intervista ha svelato i motivi celati dietro questa sua azione. A tal riguardo, ha detto che al falò ha pianto in quanto in quel momento ha capito che davvero non ci fosse più nulla da fare. Dopo tutto quello che è accaduto, infatti, Manuel ha realizzato di aver perso per sempre la sua fidanzata. Malgrado tutto, continua a volerle molto bene e a tenerci a lei.

Francesca conquista tutti a Temptation Island

L’epilogo che ha avuto la storia tra Manuel e Francesca a Temptation Island ha toccato il cuore di molti, specie per la reazione di lei. La ragazza, infatti, dopo il falò ha ammesso di sentire dolore ma, al contempo, è consapevole di aver preso la scelta giusta. In particolar modo, infatti, ha anche detto di essere fiera di lei perché, finalmente, è riuscita a prendere una decisione per il suo bene.

Capire che la storia con Manuel non potesse più andare avanti è stata una grande consapevolezza. Il fatto che poi anche lui sia giunto alla stessa conclusione è solamente un valore aggiunto. Nonostante tutto, però, la giovane non ha potuto fare a meno di tenerci ancora a lui e di non riuscire ad odiarlo. Per loro, però, non sembrano esserci margini di riavvicinamento. Sarà davvero così o, nel frattempo, sarà cambiato qualcosa? Lo scopriremo lunedì prossimo. (Clicca qui per il video)