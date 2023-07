Isabella Ricci si mostra con un succinto bikini e scatena il caos: “Pelle che cade” (VIDEO)

In queste ore, Isabella Ricci ha deciso di pubblicare sui social un contenuto in cui indossa un succinto bikini. La donna ha esordito dicendo di essere sempre stata indecisa se pubblicare o meno una foto così osé considerando la sua età.

Alla fine, però, dopo aver riflettuto un po’ sulla faccenda, ha deciso di seguire il suo istinto e di fregarsene di tutto quello che avrebbe detto la gente. Pertanto, vediamo cosa ha pubblicato e come ha commentato.

Isabella Ricci crea il caos mostrandosi in bikini

Isabella Ricci ha pubblicato un video su Instagram in cui ha sfoggiato un bikii nero alquanto succinto. Nello scatto in questione la protagonista ha un costume nero due pezzi, che mette in risalto le sue forme. Ad ogni modo, c’è da dire che Isabella non è proprio giovanissima pertanto, come è normale che sia, il suo corpo mostra tutti i segni dell’età che avanza. Soprattutto in alcune aree è possibile vedere della pelle cadente.

Ebbene, Isabella ha voluto commentare il contenuto che ha scelto di pubblicare argomentando in maniera molto matura. La Ricci ha detto di essere sempre stata indecisa sul pubblicare o meno una foto in costume. Inizialmente, infatti, temeva che la gente potesse inondarla di insulti e offese a causa del suo corpo. Ad un certo punto, però, ha realizzato di non dare importanza al giudizio altrui, quindi ha voluto mostrarsi in maniera molto succinta.

Isabella di Uomini e Donne manda un messaggio a tutte le fan

All’interno del post in costume, Isabella Ricci ha detto di essere fiera del suo corpo in bikini. A quanto pare, dunque, la donna si piace moltissimo, anche con gli inestetismi dovuti all’età e all’invecchiamento cutaneo. Con questo post, dunque, l’ex dama di Uomini e Donne ha voluto mandare un messaggio importante a tutte le persone che la seguono. Nello specifico, ha esortato tutti a non avere paura di mostrarsi al naturale.

Quando ci si guarda allo specchio, infatti, si dovrebbe usare un po’ di tenerezza e meno cinismo. Ad ogni modo, il post in questione sta diventando virale. Tantissime persone stanno commentando al di sotto del video complimentandosi con Isabella per il coraggio, ma non solo. In molti, infatti, le hanno fatto i complimenti poiché, malgrado l’età, si mantiene ancora in perfetta forma fisica, pertanto, lei in particolare, non ha assolutamente nulla di cui vergognarsi.