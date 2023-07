Manuela Arcuri torna in Rai: ecco dove vedremo l’attrice dopo tanti anni

Colpo di scena per Manuela Arcuri, l’attrice tornerà in Rai. In questo periodo, ormai, sono all’ordine del giorno le notizie inerenti i cambiamenti che si stanno verificando all’interno delle varie emittenti televisive.

Dopo la notizia inerente l’uscita di scena di Flavio Insinna, però, ne è trapelata un’altra che, invece, sancisce un ritorno. La bella attrice romana, dunque, vedremo che sarà protagonista di una nuova fiction. Ecco di che si tratta e quando andrà in onda.

Ecco dove vedremo Manuela Arcuri in Rai

La Rai sta apportando molti cambiamenti in azienda, c’è chi va e chi viene e, appartenenti a questa seconda categoria, c’è anche Manuela Arcuri. L’attrice, infatti, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha spiegato quali siano i suoi progetti futuri per quanto concerne la sfera lavorativa. Ebbene, a tal riguardo, ha detto che sarà la protagonista di una nuova fiction che verrà trasmessa in Rai.

Il titolo, al momento provvisorio, è La Donna della Seconda Repubblica. La trama è incentrata sulla trattazione della storia di una donna che è compagna di un uomo politico molto potente. Al momento, però, l’attrice non ha potuto rivelare il suo nome. Ad ogni modo, si tratta di una storia vera e, quando le capita di interpretare personaggi realmente esistiti, la situazione diventa sempre emozionante, ma anche complessa.

Quando andrà in onda la fiction e altri progetti di Manuela

Per quanto riguarda la data di messa in onda della nuova serie Rai che vedrà come protagonista Manuela Arcuri non è stata ancora resa nota. Ad ogni modo, sicuramente, la fiction andrà in onda l’anno prossimo. Si tratta di una serie composta da quattro puntate, tutte estremamente intriganti e avvincenti. Tra i progetti lavorativi di Manuela, però, ci sono anche altre cose.

Nel prossimo autunno, infatti, sarà anche sul set di un film horror, per la prima volta. L’opera cinematografica che andrà a girare si chiama Beautiful Girls e si tratta di una coproduzione italo-spagnola. Tra i sogni di Manuela, però, c’è anche dell’altro. L’attrice ha spiegato di essere grata e felice per tutti i traguardi raggiunti. Ad ogni modo, per sentirsi pienamente appagata, le manca ancora un’apparizione all’interno di un musical a teatro. Questa per lei è la forma di spettacolo più completa, pertanto, il solo pensiero la elettrizza e coinvolge davvero tanto.