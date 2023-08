Un posto al sole anticipazioni fine agosto: Damiano costretto a prendere una decisione difficile, Lara si toglie la vita?

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena, ovviamente prima della pausa estiva. La serie in vista delle festività di agosto si fermerà dal 14 al 25 agosto.

Ebbene, le anticipazioni svelano che Damiano verrà a sapere tramite Eugenio che il piccolo Manuel ha rovistato nel suo borsone, visto che manca un’arma. Il panico lo coglierà all’improvviso, immaginando in quale situazione pericolosa si trova il figlio.

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano finisce nei guai

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che tra Damiano e Eduardo ci sarà un forte scontro. Infatti, dopo aver appurato che per Manuel poteva finire molto male, affronterà Eduardo personalmente, ma finirà per mettersi nei guai. Ciò che gli accadrà preoccupererà molto Viola che capirà di provare ancora un forte sentimento per il suo amante. Cosa succederà? Inoltre, Viola sarà molto preoccupata anche per il pericolo corso da Antonio.

Nel finale di stagione di Un posto al sole ci sarà la resa dei conti definitiva tra Damiano ed Eduardo e il padre di Manuel prenderà una decisione molto sofferta. Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli per non rovinare la sorpresa dei telespettatori, ma di certo le conseguenze saranno serie per tutti coloro che fanno parte della sua vita.

Spoiler: Cosa accadrà a Lara nei prossimi episodi?

Le trame di Upal lasciano largo spazio anche a Lara e alla questione con Ida. La Martinelli sembra avere le ore contate dato che Marina ormai è pronta a tutti i costi a smascherarla.

Ma non è tutto perchè stando agli spoiler si presume che Lara dopo essere stata beccata per tutte le sue cattiverie, per non finire in carcere proverà a togliersi la vita. Ovviamente non sappiamo se ciò è vero dato che sempre in rete è venuto fuori da copione che qualcuno andrà a finire dietro le sbarre