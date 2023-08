Gigi D’Alessio costretto a sospendere il concerto: malori, risse e caos tra il pubblico

Gigi D’Alessio in questo periodo è in tour, ma un concerto in particolare è finito male, sta di fatto che il cantante è stato costretto a sospenderlo. Nello specifico, si tratta dell’esibizione che si è tenuta a Castel di Sangro.

Ad un certo punto della serata, infatti, tra il pubblico è stato disseminato il caos. Il cantante si è reso conto che qualcosa non andasse, sta di fatto che ha subito interrotto la sua esibizione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Concerto di Gigi D’Alessio finisce male: cosa è successo

Un concerto di Gigi D’Alessio è stato sospeso. Il cantante sta effettuando varie tappe per far ascoltare la sua musica dal vivo ai numerosi fan che ha. In questi giorni si è esibito a Castel di Sangro, nota località in cui sono in ritiro i giocatori del Calcio Napoli. Ad ogni modo, in occasione della performance del cantante, è accaduto il caos. Sul finire della serata, infatti, alcune persone tra il pubblico hanno dato luogo ad una rissa.

Pare che tutto sia stato scatenato da un comportamento un po’ sgradevole di un componente della sicurezza. Quest’ultimo avrebbe tirato un pugno ad un ragazzo, spintonato delle persone, tra cui anche una donna incinta, un disabile e un medico. Questo avrebbe spinto il pubblico a reagire, dando luogo a scene davvero assurde. Pare, infatti, che tra i presenti ci siano stati dei malori.

Gigi sospende tutto e va via prima

Stando a quanto emerso sul web all’indomani dell’evento, infatti, pare proprio che il concerto di Gigi D’Alessio sia finito molto male. Alcune persone sarebbero svenute, mentre altre avrebbero avuto dei forti attacchi di panico. La situazione sarebbe stata così ingestibile al punto da richiedere l’immediato intervento dei soccorso. Per tutta la durata dell’operazione, D’Alessio sarebbe rimasto fermo sul palco in attesa che il clima tornasse normale.

Il tutto sembrerebbe essere durato circa mezz’ora. Ad ogni modo, anche dopo aver ripristinato l’ordine, il clima non era più sereno e disteso come l’inizio. Proprio per tale ragione, il cantante ha intonato brevemente un ultimo brano e poi ha salutato il pubblico. Anche i presenti non hanno insistito affinché rimanesse sul palco in quanto, ornai, gli animi non fossero più sereni e gioiosi. Ad ogni modo, Gigi non si è sbilanciato sulla faccenda al momento. Il cantante ha ringraziato la località che lo ha ospitato, ma il post è stato pubblicato prima della rissa.