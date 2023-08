Temptation Island, Mirko pentito di essere uscito con Greta? Reazione famiglia e tatuaggio

In queste ore, Mirko Brunetti, ex volto di Temptation Island, ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, ci sono stati dei riferimenti alla sua storia con Greta e ai possibili pentimenti per l’epilogo che ha preso la relazione con Perla.

Il ragazzo, inoltre, ha svelato come abbia reagito la sua famiglia a questo grande cambiamento e se ha dei rimorsi. Inoltre, ha dato anche una delucidazione in merito ai motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così importante con Greta, come il tatuaggio.

Mirko svela se si è pentito di Greta e il vero senso del tatuaggio

Mirko Brunetti ha aperto la box delle domande u Instagram ed ha soddisfatto le curiosità di molti fan di Temptation Island. Nello specifico il ragazzo ha detto di essere molto sereno in questo momento, pertanto, non si pente assolutamente della scelta che ha fatto. In seguito, poi, ha svelato di avere un piccolo rimorso, ovvero, quello di non aver preso la decisione di lasciare Perla prima. Per troppo tempo, infatti, ha inseguito una persona che, in realtà, lo vedeva come un problema.

In seguito, poi, ha svelato anche il senso del tatuaggio fatto con Greta. In molti hanno accusato i due di aver corso troppo. A tal riguardo, Mirko ha spiegato che, dopotutto, si tratta solo di un tatuaggio, non di un figlio. Inoltre. ha ammesso di aver preso questa decisione in quanto, al di là di tutto, lui e Greta si sono molto aiutati durante questa esperienza. Quindi, qualunque epilogo prenderà la loro relazione, i due saranno sempre legati.

Ecco come ha reagito la famiglia di Mirko all’epilogo di Temptation Island

Tra le tante curiosità a cui Mirko ha replicato, c’è anche l’argomento inerente la reazione della sua famiglia all’epilogo che c’è stato a Temptation Island. A tal riguardo, il ragazzo ha detto che i suoi parenti sono felici se vedono che lui è felice e sereno. In questo momento, Mirko ha ritrovato una serenità che aveva perso, pertanto, non potrebbe essere più gioioso e tranquillo.

Infine, poi, Brunetti ha chiarito anche per quale ragione ieri era assente alla reunion tra gli ex fidanzati di Temptation Island. Ebbene, a tal riguardo ha detto che, purtroppo, aveva degli impegni che hanno reso inconciliabile la sua presenza. Ad ogni modo, lui e gli altri ragazzi si sono già messi in contatto per prendere un nuovo appuntamento. Con questo intervento, dunque, Mirko ha dissipato anche i dubbi di coloro i quali credevano che ci fosse stata qualche discussione con gli ex compagni di avventura.