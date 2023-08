Antonella Clerici insultata: “Sembra un uomo” Elenoire Ferruzzi e la bufala del profilo hackerato

In queste ore Antonella Clerici ha ricevuto dei pensanti insulti da Elenoire Ferruzzi. Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha deciso di mostrare una foto senza trucco, senza inganno e, soprattutto, senza filtri. Nell’immagine in questione, chiaramente, si vedono le righe del tutto normali per una donna della sua età.

Il suo aspetto, dunque, non è certamente quello che appare in tv con tutto il trucco e le luci giuste. Ebbene, in molti hanno criticato la sua scelta, tra cui la Ferruzzi. Quest’ultima, però, ha scatenato il caos dicendo frasi davvero molto pesanti, per poi dire che il profilo le sia stato hackerato. Ecco cosa è successo.

Gli insulti di Elenoire contro Antonella Clerici e la questione del profilo hackerato

Elenoire Ferruzzi pare abbia preso di mira Antonella Clerici a seguito della pubblicazione della foto in cui la conduttrice si è mostrata totalmente al naturale. Elenoire ha addirittura insinuato che la sua interlocutrice virtuale sembrasse un uomo e avesse bisogno di un po’ di chirurgia. Le sue affermazioni, ovviamente, hanno generato un forte sgomento. In tanti sono intervenuti accusando l’ex volto del GF Vip di essere stata davvero inopportuna.

Da lì in poi, poi, sia attraverso l’account di Twitter, sia di Instagram, hanno cominciato a scatenarsi una serie di insulti reciproci tra Elenoire e gli utenti del web. Ad un certo punto, poi, la Ferruzzi si è scusata dicendo che il suo profilo le fosse stato hackerato, pertanto, ha chiesto a tutti di rimuovere le offese e i commenti troppo negativi. Gli utenti del web, però, non hanno affatto creduto a queste dichiarazioni della protagonista.

Ragazzi mi hanno hakerato il profilo e’successo un disastro ! Scusate ho letto cose disumane non ero io .Elenoire Ferruzzi — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) August 6, 2023

La Ferruzzi torna all’attacco contro la Clerici

Poche ore fa, poi, Elenoire Ferruzzi è intervenuta su Instagram per chiarie alcune cose sulla questione insulti ad Antonella Clerici. La protagonista ha detto di on sentirsi affatto nella posizione di scusarsi con nessuno. Per lei, infatti, non è un insulto paragonare una persona ad un uomo, dato che lei stessa è una trans.

Inoltre, Elenoire ha detto di essere basita dal vedere come il web si sia indignato per difendere Antonella, ma non sia mai intervenuto per difendere lei dai continui attacchi che riceve per le sue scelte di vita. Proprio in virtù di questo, Elenoire ha ammesso che potrebbe pensare di chiedere scusa alla Clerici solamente se tutti gli utenti del web che l’hanno insultata in tutti questi anni facessero lo stesso con lei.