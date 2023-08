Terra Amara anticipazioni nuovi episodi: Yilmaz fuori di scena, Zuleja prende un’impensabile decisione

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Al centro delle dinamiche ci saranno in primis le vicende di Yilmaz, che dopo un incidente stradale uscirà di scena prima della stagione finale.

A quel punto per Zuleyha inizierà un nuovo corso della sua vita, in cui dovrà fare delle scelte importanti. Ma andiamo a vedere insieme cosa ci aspetta nei prossimi appuntamenti

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz muore lasciando per sempre la soap

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara, destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Yilmaz e Zuleyha riusciranno a essere liberi di viversi la loro storia d’amore alla luce del giorno ed essere così felici insieme. La coppia sembra aver ritrovato finalmente quella serenità che da tempo cercava ma purtroppo le cose si metteranno malissimo per entrambi. Da li a poco un grave incidente porterà alla morte Yilmaz.

L’uomo verrà trasportato con estrema urgenza in ospedale e dopo una prima operazione che sembrava lasciasse buone speranze Akkaya perderà la vita. In questo modo si assisterà all’uscita di scena del grande protagonista dal cast prima ancora che si arrivi all’inizio della quarta e ultima stagione, che segnerà il gran finale di sempre di Terra amara.

Anticipazioni: Zuleja prende una decisione drastica sul suo futuro

Ovviamente la morte di Yilmaz distruggerà il cuore di Zuleja. La donna ha perso l’uomo più importante della sua vita e ora sa che è di nuovo sola. Per questo motivo conterà sul supporto di Demir, che riuscirà nuovamente a consolarla. A quel punto, come ci fanno sapere le anticipazioni di Terra Amara, tra i due accadrà l’impensabile.

Lo Yaman e l’Altun si lasceranno andare alla passione, decidendo di riprendere in mano le redini della loro vita e il loro matrimonio. Questa volta sarà quella giusta? Beh per scoprirlo non ci resta altro che attendere nuovi spoiler