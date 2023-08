Amici 23 slitta, cambio improvviso per il talent: ecco la data ufficiale

Il talent condotto da Maria De Filippi slitta su Canale 5: rimandata la partenza di Amici 23

Brutte notizie per i fan di Maria De Filippi. Per coloro che seguono con passione Amici beh, al momento il ritorno del talent è stato rimandato. La data d’inizio prevista inizialmente, per quanto riguarda lo speciale pomeridiano, doveva essere quella di domenica 17 settembre.

Mentre il daytime avrebbe preso il via da lunedì 18 settembre. Stando però a quanto riporta la pagina Amici News, e non è la sola, l’inizio è slittato a domenica 24 settembre. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Slitta la data di messa in onda di Amici

In attesa di scoprire, con un comunicato ufficiale Mediaset, quale sarà la data di partenza del talent show Maria De Filippi continua a lavorare senza sosta. Infatti son ostate anticipate le registrazioni di Uomini e donne e quindi per lei le vacanze sono già finite. E per quanto riguarda la nuova edizione del talent c’è tanto da fare.

Il punto cruciale riguarda, come ogni anno, il cast dei professori che mai come quest’anno sembra più incerto che mai. Sicuramente dietro la cattedra troveremo Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Quelli che invece pare lasceranno il programma sono Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro il docente più chiacchierato.

Maria De Filippi pronta per una nuova stagione televisiva

Ovviamente come in molti sanno anche questo autunno per Maria De Filippi sarà ricco di impegni. Nono solo Amici 23, ma come detto in precedenza Uomini e donne che partirà l’11 settembre, e Tu si Que vales.

Senza dimenticare il grande appuntamento del sabato con C’è posta per te. Infine, non è tutto perchè Maria dopo il grandissimo successo di Temptation Island è pronta a lanciare la versione invernale, che sarà dedicato sempre alle coppie. Insomma, che dire, Maria è davvero una Queen.