Malore per Elettra Lamborghini: la cantante svenuta dopo il concerto

Attimi di terrore per l’artista internazionale Elettra Lamborghini. La cantante si è sentita male dopo un esibizione ed è svenuta dietro le quinte.

Il fatto è accaduto a Mazara del Vallo, e a raccontare quei secondi di panico è stata lei stessa attraverso il suo seguitissimo canale social. Ma perchè si è sentita malae? Vediamo insieme cosa è successo

Elettra Lamborghini sviene dopo il concerto: malore per l’artista

A creare problemi alla cantante e a portarla allo svenimento, le alte temperature di questa estate che soprattutto in Sicilia hanno toccato il punto più alto. E’ finita così, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show, faceva davvero tanto tanto caldo”, ha scritto Elettra condividendo una foto che la ritrae sdraiata su un divanetto mentre le tengono le gambe alzate.

Lo svenimento è avvenuto dopo che si è esibita sul palco di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia. Le alte temperature e hanno messo k.o. la Lamborghini. L’artista ha continuato dicendo che faceva troppo caldo e all’improvviso si è sentita malissimo. Adesso però sta meglio ed è già pronta a tornare a lavoro.

Collo bloccato e lancio della bottiglia, le disavventure dell’artista

A quanto pare questo non è stata l’unica disavventura di Elettra. Infatti, la cantante ha fatto qualche settimana fa sempre durante un suo concerto è stata protagonista di un fatto gravissimo. Un fan le ha lanciato mentre si esibiva una bottiglietta d’acqua che per poco non la prendeva in viso.

Inoltre, pochi giorni fa si è ritrovata con il collo bloccato, proprio poco prima di un concerto a Tottea, in provincia di Teramo. Ha tenuto aggiornati i fan, rivelando di essersi bloccata il collo mentre si trovava in auto. Nonostante questo, non ha abbandonato il pubblico che la stava attendendo e si è esibita sul palco.