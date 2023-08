Uomini e donne spoiler, è bufera: il tronista Brando fidanzato, giallo su Armando Incarnato

Il 24 agosto si è registrata la prima puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni possiamo svelare che sono stati confermati primi tre tronisti ovvero Brando, Manuela e Cristian. Presenti in studio anche dame e cavaliere anche se si è fatta sentire per strani motivi quella di Armando Incarnato.

Nelle ultime ore però in rete si sta scatenando una vera e propria bufera contro il primo tronista: sembra che sia fidanzato e a dimostrarlo ci sarebbero delle foto. Ma vediamo insieme i dettagli

Uomini e donne anticipazioni: il nuovo tronista nella bufera, è fidanzato!

Una nuova e clamorosa segnalazione ha interessato il nuovo tronista di Uomini e donne ancora prima di iniziare il programma. A sollevare il polverone è il portale Very Inutil People, che ha riportato la segnalazione di alcuni utenti sui social inviati a Deianira Marzano. “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata”, scrive un utente.

“Però effettivamente lei lo taggava e invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”. Altri utenti, a conferma dell’indiscrezione, hanno dichiarato ancora “Lui è fidanzassimo. È della mia città: non posso dirti con estrema precisione come stanno le cose”. Insomma, sul 22enne si è scatenata una bufera che ovviamente lascia molto a pensare. La ragazza in questione avrebbe anche un nome si tratterebbe di Alice Salvadori. La presunta coppia avrebbe insieme un cane, e oltre a convivere sono stati beccati a cena assieme addirittura in compagnia dei corrispettivi genitori. Cosa succederà adesso?

Che fine ha fatto Armando Incarnato?

Grande assenza in studio e che non è passata indifferente è quella di Armando. C’è chi, dopo aver compreso le linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi, ha ipotizzato l’assenza di Incarnato per questo motivo. Secondo alcuni rumors, sembra proprio che il cavaliere napoletano abbia lasciato il programma.

Proprio in queste ore, chi ha dato le anticipazioni ha ricevuto una segnalazione al riguardo. Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo legato al dating show, ha riportato l’indiscrezione di un telespettatore: Ho incontrato questa estate Armando e, tra una parola e l’altra, mi ha detto che non avrebbe più partecipato. Ora aspettiamo la prossima registrazione.