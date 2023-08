Tendenze di gioco del futuro: quale ruolo giocheranno AI e VR?

Da tempo ormai l’IA svolge un ruolo importante nella vita quotidiana, anche se spesso opera in modo del tutto inosservato in sottofondo. Ad esempio, quando i giocatori e gli appassionati di gioco d’azzardo si aspettino il payout più alto nelle slot online 2023 di un casinò online, l’IA garantisce, che il gioco sia equo e che sia possibile vincere. Sulla base delle slot giocate in precedenza, vengono inoltre forniti dei suggerimenti appropriati per ulteriori partite di gioco.

Né l’IA né la VR sono indispensabili nel mondo dei giochi. Cosa sarebbero i giochi senza i personaggi non giocanti (PNG), ad esempio? Sono assolutamente necessari per la storia del gioco e agiscono individualmente, sempre calcolati dall’algoritmo dell’IA.

Gli sviluppatori di videogiochi hanno una grande influenza sullo sviluppo dell’IA

Molti settori economici e sociali traggono vantaggio dall’industria dei giochi, che rappresenta un vero e proprio motore di innovazione. Alla base dei giochi c’è soprattutto l’interazione tra uomo e macchina. Gli sviluppatori di giochi si concentrano sulla generazione della migliore esperienza di gioco possibile. Allo stesso modo, però, anche lo sviluppo e l’applicazione della realtà virtuale sono guidati dagli sviluppatori di giochi.

I limiti di ciò che è tecnicamente fattibile vengono superati con regolarità. Le tecnologie e i meccanismi di questi giochi servono già come base per lo sviluppo di simulazioni complesse. Queste vengono utilizzate, ad esempio, per scopi di formazione e sperimentazione nell’industria e nella medicina .

L’intelligenza artificiale e la sua presenza nei giochi

Nello sviluppo di videogiochi e computer, l’IA in particolare ha raggiunto da tempo uno status elevato. Le regole dei giochi stanno diventando sempre più complesse. Il motivo è da ricercare nei personaggi e nel mondo di gioco stesso. Tutto deve sempre reagire in modo credibile al comportamento del giocatore. Si tratta innanzitutto di imitare un comportamento intelligente.

Il compito dell’IA è semplicemente quello di rendere credibile la rappresentazione del mondo di gioco. Ad esempio, l’avversario del computer deve essere in grado di adattare la sua strategia a quella dell’avversario umano. Tuttavia, man mano che i mondi di gioco diventino più grandi e, soprattutto, più complessi, le richieste all’IA continuano a crescere.

Per quanto riguarda i PNG, lo standard che gli sviluppatori di giochi stabiliscono è diventato sempre più esigente. I personaggi non giocanti sono ora programmati per essere in grado di prendere delle decisioni complesse.

Un esempio particolarmente valido e impressionante di tecnologia è il gioco Halo 2. In questo gioco, gli alieni nemici sono in grado di collaborare e coordinare i loro attacchi. A differenza del passato, non si limitano più a correre sulla linea di tiro.

Contemporaneamente i PNG possono essere intelligenti solo quanto il loro codice, perché non possono muoversi liberamente nel gioco in nessun caso. Di conseguenza, le abilità desiderate dei PNG sono determinate dagli sviluppatori del gioco. In definitiva, il compito dei PNG è sempre e solo quello di supportare i giocatori.

L’intelligenza artificiale nei giochi e i compiti associati

Solo perché le regole dei giochi diventano sempre più complesse, i personaggi possono reagire al comportamento del gioco in modo altrettanto credibile. Il comportamento intelligente è quindi prevalentemente simulato. Il compito principale dell’IA è quindi quello di garantire, che il mondo di gioco sia presentato nel modo più credibile possibile.

Tuttavia, poiché le dimensioni dei mondi di gioco sono in costante aumento, anche le esigenze dell’IA diventano sempre più elevate. Inoltre, i giochi rappresentano spesso un’importante piattaforma di test per i sistemi di IA.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che promuovano anche il pensiero difficile entro certi parametri. Il computer a scacchi Deep Blue dell’IBM è certamente un esempio ben noto. Già 20 anni fa è stato in grado di sconfiggere il campione del mondo di scacchi Gary Kasparov.

Ma ci sono anche altri esempi, che confermano l’enorme sviluppo dell’IA. Un esempio è il gioco Unreal Tournament del 2004, in cui due bot controllati dall’IA hanno superato il “Test di Turing” nel 2012. In questo caso, gli spettatori devono stabilire, se il comportamento del gioco corrisponde a quello di un umano o di un bot.

L’IA e lo sviluppo dei giochi

In generale, l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più importante nel processo di sviluppo. La generazione procedurale di contenuti è stata utilizzata fin dagli anni ’80 . Essa garantisce, che gli oggetti o le unità siano riposizionati sul campo di gioco all’avvio del gioco.

Essa garantisce, che gli oggetti, ossia le unità, siano riposizionati sul campo di gioco all’inizio della partita. L’obiettivo è anche quello di rendere sempre più realistiche le espressioni emotive e i contenuti del gioco.

Il futuro dei giochi

È certo che l’IA diventerà sempre più importante nel settore dei giochi. Allo stesso tempo, però, ci sono altre tecnologie che giocheranno un ruolo importante in futuro. In questo contesto va menzionata la tecnologia VR, che sta diventando sempre più importante per un’esperienza di gioco ottimale. In questo modo, in futuro il mondo del gioco potrà diventare quasi un’illusione perfetta.

La VR mira a rappresentare un ambiente reale o inventato in modo realistico in uno spazio virtuale. L’obiettivo è simulare la presenza fisica dell’utente in un ambiente virtuale. Questo permette all’utente di interagire immediatamente nella realtà virtuale. A questo proposito, di solito è necessaria una cuffia VR. In questo modo, l’utente può connettersi alla realtà virtuale con immagini, suoni e tocchi.

La tecnologia VR nei giochi e nel gioco d’azzardo

Soprattutto per l’industria del gioco online, la tecnologia VR sarà di grande importanza in futuro, prevalentemente per quanto riguardano i futuri casinò VR. Essi diventeranno sicuramente la prossima dimensione e quindi un vero e proprio fiore all’occhiello. In futuro, i giocatori potranno sperimentare sia i giochi da tavolo sia il poker online in un ambiente virtuale molto realistico.

Finora, il livello successivo nell’industria del gioco d’azzardo è stato raggiunto attraverso i vari applicazioni mobili su smartphone. Lo stesso avverrà sicuramente con la diffusione della tecnologia VR. Questo nuovo sviluppo è già uscito dalla fase concettuale, in quanto esistono già i primi casinò in realtà virtuale. Tuttavia, la tecnologia VR non rivoluzionerà solo i casinò online, ma porterà anche il mondo del gioco a un livello superiore.

Tanti videogiochi stanno già suscitando grande entusiasmo perché mostrano chiaramente quanto sia versatile ed eccitante la realtà virtuale. Entrambe le tecnologie creeranno delle esperienze di gioco completamente nuove nel mondo dei videogiochi e permetteranno ai giocatori di immergersi ancora più profondamente nel rispettivo mondo di gioco. Pertanto, queste tecnologie offriranno sicuramente delle possibilità ancora più inimmaginabili.