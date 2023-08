Un posto al sole, spoiler mercoledì 30 agosto: Roberto umilia Lara!

Lunedì 28 agosto sono tornati su Rai 3 i nuovi appuntamenti con gli episodi di un posto al sole. Nella puntata del 29 agosto, Roberto si rifiuterà di accettare la proposta di Lara di vivere insieme ma si sentirà comunque molto distante da Marina e in collera con lei.

Intanto Damiano comincerà ad avvicinarsi a Eugenio per avere maggiori informazioni sulle indagini in corso. Rosa invece si sentirà in colpa per aver mentito alla polizia e non vorrà lasciare il lavoro a casa Poggi. Michele spingerà Luca a rivelare a Giulia della sua malattia, che non smetterà di tormentarlo.

Un posto al sole anticipazioni 30 agosto: Lara fa una proposta al Ferri ma lui rifiuta

Lara ha ben pensato adesso che Marina è fuori dai giochi di chiedere a Roberto di andare a vivere insieme. Fortunatamente, però il Ferri le dirà di no anche se questa decisione non c’entrerà però nulla con Marina, da cui si sentirà sempre più distante, soprattutto dopo che la Giordano ha deciso di tornare nella sua villa.

Intanto, Damiano dovrà prendere una decisione importante, dovrà decidere se tradire o meno il suo amico. Eugenio infatti vuole difendere la sua famiglia- Infine, Rosa confesserà a Clara di aver mentito alla polizia per coprire il fratello…

Un posto al sole 30 agosto: Luca sta sempre più male

Tra Giulia e Luca sembra sia scoppiato di nuovo l’amore e i due pare abbiano ritrovato quella serenità persa. Michele per questo motivo è sempre più convinto che il suo amico debba dire la verità alla Poggi.

Il Saviani spingerà il De Santis a raccontare alla compagna della sua malattia, prima che se ne accorga lei stessa. Renato invece soffre nel vedere la sua ex in compagnia di un altro uomo. Intanto la salute di luca sempre peggiorare sempre più dato che ha amnesie più frequenti.