Un posto al sole sospeso ancora: al via la nuova stagione con cambio di programmazione

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che ci saranno grandi colpi di scena e non solo per quanto riguarda la trama. Infatti nuovi cambiamenti riguarderanno anche il palinsesto. Con l’avvicinarsi del mese di settembre ecco che molte delle trasmissioni più amate iniziano a tornare in onda dopo le vacanze estive.

Tra i titoli più attesi c’è senza dubbio Un posto al sole, anche se durante la settimana di ferragosto la soap non ha avuto sospensione, ma è andata in onda con le repliche. Dopo la pausa, la serie torna in onda con la nuova stagione a partire da lunedì 28 agosto, anche se con un cambio di programmazione in vista.

Un posto al sole torna in onda con nuovi episodi ma con un cambio programmazione

Da questa sera tornano in onda gli episodi originali, dando quindi il via ad una nuova edizione. Si tratta della stagione numero 28 e quello che vedremo sarà l’episodio numero 6261. Come detto in precedenza tra la fine di agosto e l’inizio di settembre assisteremo al ritorno di Un Posto al Sole su Rai 3 ma, allo stesso tempo, anche ad alcuni cambi nella programmazione delle prime puntate della soap opera.

Innanzitutto, una prima pausa è prevista per giovedì 31 agosto: in occasione della tappa di Zurigo della Diamond League di atletica leggera, la soap viene messa in pausa per una sera. La bella notizia però è che il giorno seguente sarà recuperata con un doppio episodio. Lo stesso accadrà la settimana successiva, ovvero giovedì 7 settembre

Anticipazioni al 10 settembre: Roberto vicino alla verità

Le anticipazioni relative alla trama di Un posto al sole che vanno al 10 agosto ci fanno sapere che è arrivato il momento della verità. Gli spoiler annunciano che Roberto inizierà ad avere seri sospetti su Lara pensando a quanto gli ha detto Marina. La Giordano gli ha confessato le sue perplessità ed è convinta che la Martinelli lo stia prendendo in giro.

Oltre ad aver capito che Tommaso non è figlio di Ferri crede che non sia nemmeno il figlio della bionda. E finalmente l’imprenditore pare lo abbia capito. Grandi novità anche per Rossella e Riccardo: la coppia convolerà a nozze, mandando in crisi Nunzio.