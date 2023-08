Cristiano Malgioglio come Arisa, anche lui lancia un appello piccante: “Cerco marito a cui piaccia il mio…”

Dopo il post audace e trasgressivo di Arisa, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di seguire le sue orme, e tra di essi c’è Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha commentato in maniera alquanto ironica e pungente il post della cantante.

Il paroliere, infatti, ha deciso di replicare pubblicando, a sua volta, un annuncio in cui ha dichiarato di essere alla ricerca di un marito. I termini adoperati, chiaramente, non potevano che essere spinti e provocatori. Vediamo cosa ha detto.

L’annuncio ammiccante di Cristiano Malgioglio sullo stile di Arisa

Anche Cristiano Malgioglio ha deciso di fare il suo annuncio sui social in cui ha dichiarato di essere alla ricerca di un marito, proprio come ieri ha fatto Arisa. La cantante, però, a differenza del paroliere, ha preferito mettere in mostra anche tutta la merce, pubblicando degli scatti in cui appare come mamma l’ha fatta. Cristiano, invece, ha risparmiato ai suoi fan questo spettacolo, e si è limitato semplicemente a pubblicare un annuncio scritto.

A tal proposito, il protagonista ha detto di cercare un marito, il quale dovrà avere un’età compresa tra i 48 e i 49 anni. Tra i requisiti fondamentali, poi, c’è la necessità di essere piacente, anche benestante e che abbia una passione smisurata per il suo ciuffo. L’uomo in questione, inoltre, dovrà essere pronto ad affrontare e soddisfare tutti i suoi capricci da Diva e, soprattutto, sia in grado di stare al fianco di una persona solare, gioiosa, ma anche un po’ rompiscatole. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

La reazione del web e della cantante

In cambio, poi, Cristiano Malgioglio ha detto di offrire tante crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi d’umore. Cosa fondamentale, però, il suo aspirante futuro marito non dovrà essere un perditempo e non dovrà assolutamente russare. Il post in questione, naturalmente, è divenuto virale in men che non si dica. Sono tantissime le persone che in queste ore stanno commentando questo contenuto.

Alcuni utenti hanno ironizzato accusando Cristiano di aver rovinato la piazza ad Arisa. Altri, invece, hanno assolutamente apprezzato il sarcasmo e il modo di fare del paroliere. Nel frattempo, la cantante non sta dando molto corda ai commenti del web, se non ad alcuni, come quello di Madame. Tra lei due, infatti, c’è stato un botta e risposta piccato in quanto la prima ha palesemente dato della falsa alla sua collega.