Belen Rodriguez che mazzata, Stefano e Antonino si alleano contro di lei? Gesto inatteso

In questo periodo Belen Rodriguez è sulla bocca di tutti, specie per la sua vita sentimentale e la sua rottura inaspettata con Stefano De Martino. Come se non bastasse, però, in queste ore è sopraggiunta una notizia che sta lasciando tutti di stucco e che coinvolge Antonino Spinalbese.

Come tutti gli appassionati di gossip sapranno, Antonino e Stefano hanno avuto entrambi un’importante relazione con Belen Rodriguez, sta di fatto che da tali rapporti sono nati anche due figli, Santiago e Luna Marì. Ebbene, quello che sta accadendo in queste ore ha davvero dell’incredibile.

La strana e sospetta alleanza tra Stefano e Antonino: cosa è successo

La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta al termine, tuttavia, da tutto questo potrebbe essere nata una nuova alleanza con Antonino Spinalbese. In queste ore, infatti, alcuni utenti del web hanno notato degli strani movimenti sull’account di Instagram del parrucchiere. Quest’ultimo, infatti, ha compiuto un gesto nei riguardi del conduttore e ballerino che ha lasciato a dir poco spiazzati.

Nel dettaglio, infatti, l’ex concorrente del GF Vip ha messo il segui su Instagram all’ex della sua ex. Si tratta di un gesto davvero inaspettato che, secondo il punto di vista di molti cela una strategia ben precisa. I più fantasiosi, infatti, stanno già avanzando delle ipotesi secondo cui i due si sarebbero alleati contro Belen. Il fatto che Antonino abbia deciso di seguire Stefano, dunque, è stato interpretato dalla maggior parte delle persone come un modo dell’uomo di mostrare la sua solidarietà nei confronti del ballerino per quanto accaduto con la sua ex.

Belen Rodriguez ha qualcosa da temere?

La nuova alleanza tra Stefano De Martino e Antonino Spibnalbese deve far tremare Belen Rodriguez? Al momento sembra un po’ troppo presto per dirlo, anche perché stiamo parlando solamente di un like. In ogni caso, la fantasia degli utenti del web sta già cominciando a volare. Un po’ di tempo fa, infatti, Antonino dichiarò di essere felice del ritorno di fiamma tra la sua ex e De Martino, questo soprattutto per la serenità dei bambini.

La notizia inerente la loro separazione, però, ha spiazzato tutti e, molto probabilmente, anche lo stesso Spinalbese. Quest’ultimo, in questa circostanza sembrerebbe essere schiarato dalla perte del ballerino, contro la sua ex. Belen, dal canto suo, per il momento è noncurante di tutto. La donna sta continuando a pubblicare contenuti sul suo account di Instagram come se nulla fosse. Proprio in queste ore ha condiviso degli scatti e dei video piuttosto seducenti che stanno facendo girare la testa a molti.