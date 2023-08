Elisabetta Gregoraci, primo giorno di scuola per il figlio: sapete quanto costa la retta? Uno schiaffo alla miseria

Primo giorni di scuola per Natan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Il giovane ragazzo proprio oggi ha salutato la sua mamma per tornare a studiare.. Dopo essersi goduto il mare della Sardegna e di Ibiza, ha fatto rientro a Monte Carlo ed è già pronto per l’anno scolastico.

Il tredicenne è stato accompagnato a scuola come da tradizione da mamma Elisabetta. Ma che istituto frequenta? Il The International School of Monaco, uno dei migliori istituti, e quindi anche più costosi, a livello europeo per la formazione degli studenti tra i 3 e i 18 anni.

Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco è tornato tra i banchi di scuola: ecco quanto costa mantenerlo

Come detto in precedenza Natan Falco è tornato a scuola e lunedì 28 agosto per lui è stato il promo giorno. Un giorno importante sia per lui che per la stessa mamma pronta a sostenerlo per il prossimo anno appena iniziato. Come si pensava, il figlio di Briatore frequenta una delle scuole più prestigiose di Montecarlo.

Come riferisce il quotidiano Today, per seguire le lezioni del The International School of Monaco bisogna pagare una retta che va dai 10 ai 30 mila euro l’anno e visto il patrimonio di suo padre sicuramente sarà quella di 30 mila euro. Il 13enne dovrebbe frequentare l’importante scuola per altri due anni, poi dovrebbe trasferirsi in un collegio in Svizzera.

Elisabetta Gregoraci emozionata per il primo giorno di scuola del figlio

Come ogni anno, anche il 28 agosto, Elisabetta Gregoraci ha portato Nathan Falco a scuola. In uno scatto si è lasciata addirittura prendersi in braccio da suo figlio mostrando con grazia e soddisfazione quanto quel piccolo ometto stia screscendo.

La Gregoraci, attraverso un post pubblicato sui social ha omaggiato il suo primo giorno di scuola augurandogli un caloroso in bocca al lupo. La scuola frequentata da Nathan non è accessibile a tutti, anzi la possono frequentare solamente i figli di coloro che hanno ampie disponibilità economiche e visto il prezzo non abbiamo dubbi.