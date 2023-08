Tragedia all’Isola dei Famosi, morto annegato il padre di un ex naufrago: cosa è successo

In queste ore il popolo del web è stato scosso dall’arrivo di una notizia davvero inquietante. Il padre di un ex naufrago dell’Isola dei Famosi è morto annegato. La persona che è stata colpita da questo lutto tanto inaspettato quanto agghiacciante è Gian Maria Sainato.

Il ragazzo ha preso parte alla scorsa edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza. La notizia è stata diffusa sulle pagine de Il Mattino e, nel giro di poco tempo, sta diventando virale sul web. Vediamo cosa è successo.

Lutto all’Isola dei Famosi, padre di un ex naufrago morto annegato: la dinamica

Il padre dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato è morto annegato. Stando a quella che è la prima ricostruzione dei fatti pare che l’uomo in questione si trovasse presso il litorale di Sapri, comune della provincia di Salerno in Campania. Ad un certo punto, poi, il povero malcapitato è stato travolto dalle onde. I soccorsi hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma, purtroppo, non sono riusciti nell’intento di salvargli la vita.

I medici, dunque, pare abbiano constatato il decesso per annegamento. Al momento, però, non si sa quale sia la causa esatta che ha causato questa tragedia. Molto probabilmente Andrea Sainato, così si chiamava il padre di Gianluca, è stato colto da un malore e non è riuscito a barcamenarsi tra le onde del mare che, specie in questi giorni stanno diventando sempre più violente e frastagliate a causa del maltempo.

La reazione di Gian Maria Sainato e degli utenti del web

Ad accorgersi che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è stato un poliziotto, che subito si è reso conto della persona in difficoltà. Il padre dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi morto annegato aveva solo 59 anni e sembrava anche essere un ottimo nuotatore. Adesso sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tuttavia, come già anticipato, le condizioni climatiche avverse potrebbero aver contribuito in maniera importante a causare la morte dell’uomo per annegamento.

Per il momento, però, Gian Maria Sainato non è ancora intervenuto sulla faccenda. Il suo account di Instagram è silente da oltre 24 ore. Malgrado questo, sono tantissime le persone che stanno accorrendo sui suoi social per mostrare tutto il dispiacere per quanto accaduto e per mostrare tanto affetto e vicinanza. Si precisa che Gian Maria ha sempre vissuto con la madre e la sorella, pertanto, non si sa quali fossero i rapporti con suo padre. Dinanzi una tragedia del genere, però, questo ha sicuramente poca importanza.