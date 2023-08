Uomini e Donne spoiler, Gemma Galgani fa infuriare Maria De Filippi: epica tirata d’orecchi

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, in questi giorni sono tornare le nuove registrazioni del programma. Al momento ne sono state effettuate due, mentre questo pomeriggio ci sarà la terza ripresa. Ebbene, i colpi di scena sembra non manchino di certo, specie per quanto riguarda una lite accesa che ci sarebbe stata tra Gemma Galgani e Maria De Filippi.

La dama torinese, che fino a un po’ di tempo fa sembrava essere anche in bilico per la sua partecipazione al talk show incentrato sui sentimenti, è tornata più carica di prima nel parterre. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni riportate da persone che erano presenti alle riprese, infatti, pare che la donna si sia resa protagonista di un comportamento che ha fatto infuriare la conduttrice.

Maria De Filippi si infuria con Gemma Galgani a Uomini e Donne: cosa è successo

Continuano a trapelare indiscrezioni in merito alle prime registrazioni di Uomini e Donne. Tra gli eventi degni di nota pare ci sia stata anche una lite piuttosto accesa tra Gemma Galgani e Maria De Filippi. Tutto sembra essere cominciato nel momento in cui la dama torinese si è scontrata con Aurora Tropea. Le due dame hanno cominciato ad attaccarsi reciprocamente su questioni di poco conto.

Il problema di fondo risiede essenzialmente nel fatto che le due non nutrono simpatia reciproca. Ad ogni modo, il loro atteggiamento sembra aver fatto perdere le staffe alla presentatrice. Maria, di fatti, sarebbe intervenuta più volte per cercare di sedare la polemica inutile e per invitare le due donne a darsi una calmata. Non riuscendo nel suo intento, poi, la De Filippi si sarebbe alterata e avrebbe fatto una simbolica tirata di orecchi a tutte e due le dame.

C’entra Pier Silvio Berlusconi? Tina Cipollari senza freni

A quanto pare, dunque, l’atteggiamento di Gemma Galgani non ha riscontrato il favore di Maria De Filippi. Ricordiamo che, dopo le recenti modifiche richieste da Pier Silvio Berlusconi per la sua azienda, sono stati censurati tutti i comportamenti troppo trash. Molto probabilmente, dunque, dietro il malcontento della De Filippi si cela proprio la necessità di far sì che venga rispettata questa volontà.

Come se non bastasse, però, anche Tina Cipollari ha dato luogo ad una nuova sfuriata contro Elio. La donna sembrava essere stata invitata dall’amministratore delegato di Mediaset a comportarsi in maniera un po’ più pacata ma, a quanto pare, il consiglio non è stato preso proprio alla lettera. Non resta che attendere questa sera per scoprire cos’altro ha in serbo per il pubblico Uomini e Donne.