Barbara d’Urso appare in Rai, mentre Mediaset la censura: nuovo smacco per la conduttrice

In questi giorni sono numerose le notizie che si stanno susseguendo sul conto di Barbara d’Urso e, ad alimentare i gossip, ci ha pensato la Rai. Ieri, infatti, durante l’appuntamento con Camper, è andato in onda un filmato in cui è apparsa proprio l’ex Lady Cologno.

La scelta fatta dall’azienda ha fatto molto discutere, considerando tutti i rumor che stanno circolando in rete sul suo conto. Come se non bastasse, poi, uno strano comportamento di Mediaset sta contribuendo a gettare ancora più benzina sul fuoco.

La d’Urso appare in Rai, mentre Mediaset la banna

Barbara d’Urso non è più un volto Mediaset, e questo ormai si sa. In questi giorni in tv su Canale 5 stanno andando in onda anche i promo di Pomeriggio 5, programma che è stato affidato a Myrta Merlino. Nel frattempo, però, a sollevare ulteriori polemiche sulla faccenda ci ha pensato la rete di Stato. Sui canali Rai, infatti, è andato in onda uno spezzone di una trasmissione che, anni fa, era condotta da Barbara d’Urso e Tiberio Timperi.

Nello specifico si tratta dell’edizione del 1997/1998 di Mattina in famiglia, programma che a suo tempo era condotto da Barbara e da Tiberio Timperi. Questo gesto, in men che non si dica, ha sollevato un grosso polverone, specie in virtù di un atteggiamento diametralmente opposto che, invece, è stato assunto in Mediaset. Lunedì 28 agosto, infatti, sarebbe dovuta andare in onda una puntata in replica di Scherzi a Parte in cui sarebbe stato mostrato anche lo scherzo fatto all’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Questo, però, non si è verificato all’ultimo momento.

La reazione di Barbara d’Urso

L’azienda, infatti, come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, ha deciso di trasmettere uno speciale sulla morte di Maurizio Costanzo. Esso, purtroppo, non ha dato i risultati sperati in termini di ascolti. I più maliziosi ritengono che questa decisione sia scaturita dalla volontà di Mediaset di censurare totalmente Barbara d’Urso dalle sue reti, contrariamente a come ha fatto la Rai.

Intanto, però, Barbara non sembra dare troppo peso a questi pettegolezzi, almeno attraverso i suoi social. La donna sta continuando a trascorrere gli ultimi giorni di vacanza, in compagnia di amici e di tante persone care. Ogni tanto, però, non mancano video in cui immortala i frutti e i progressi della sua nuova attività come organizzatrice di eventi.