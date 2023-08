Anticipazioni Terra amara, spoiler fino al 10 settembre: Mujgan incinta, chi è il padre

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena e tanti nuovi scontri che porteranno i protagonisti ad un nuovo scontro.

Mujgan purtroppo deciderà di lasciare il paese e ad aiutarla ci penserà Fikeret. Gli spoiler annunciano anche una gravidanza per la dottoressa con il solo fatto che il padre del bambino potrebbe non essere Yilmaz

Anticipazioni Terra Amara: Fekeli intesta la villa a Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che al 10 settembre un nuovo colpo di scena lascerà i fan senza parole. Nazire informerà Yilmaz che sua moglie è andata via con il piccolo e un baglio facendo capire di voler lasciare Cukurova. L’ex meccanico viene assalito dalla ferocia e capisce che sua moglie sta scappando di nuovo.

Intanto, Behice viene dimessa dall’ospedale e su consiglio di Fekeli torna alla villa. Qui però fa una scoperta davvero clamorosa viene a sapere hce la casa sarà intestata a Gulten. Gli spoiler ci fanno sapere ancora che la perfida dark lady commetterà l’ennesima follia.

Spoiler al 10 settembre: Behice minaccia Gaffur, Mujgan incinta

Demier chiede a Gaffur di andare a prendere il certificato di morte di sua madre, e mentre il capomastro fruga ne cassetti della Signora Hunkar trova un documento importante dove la donna minaccia Behice. Qui l’uomo capisce che dietro l’omicidio della padrona potrebbe esserci proprio la mano della dark lady. A questo punto, però Beiche lo intercetta e pur di non farlo parlare lo minaccerà. Infine, Zuleja scopre che Mujgan è incinta.

La giovane non ha alcun dubbio: il bambino non può che essere di Yilmaz. L’Altun, sentendosi tradita, decide di mettere un punto definitivo al loro rapporto. Dopodiché, Behice indice una conferenza stampa in cui prima accusa l’ex sarta di aver organizzato l’aggressione che ha subito di recente, poi dichiara di averla perdonata.