Arisa cacciata dalla Rai dopo le foto senza veli? L’azienda non è contenta: la decisione

Come tutti avranno avuto modo di vedere, Arisa si è resa protagonista di un post alquanto provocatorio in cui si è mostrata totalmente senza veli e questo sembra aver indignato la Rai. Molto presto, infatti, la cantante si accingerà ad accomodarsi tra i banconi di The Voice Kids, il programma musicale incentrato sui bambini.

Ebbene, l’immagine che l’artista sta dando di sé sembra mal conciliarsi con il ruolo che dovrà andare a ricoprire in Rai. Proprio per tale ragione, in queste ore stanno circolando delle indiscrezioni molto pesanti sul suo conto.

Rai non gradisce le ultime mosse di Arisa: il suo lavoro in azienda è a rischio?

Le foto senza veli di Arisa hanno sollevato un bel polverone, soprattutto tra i vertici Rai. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, pare proprio che in azienda non si sia rimasti molto felici del comportamento che la donna ha assunto in questi giorni. Questo non per ragioni legate al bigottismo, Arisa è una donna adulta e pertanto è libera di fare quello che crede della sua vita e del suo corpo, ma c’è un “ma”.

A breve, infatti, la donna dovrà relazionarsi con dei pargoli innocenti e queste vesti potrebbero mal conciliarsi con il modo di fare e l’immagine di sé che attualmente sta dando al mondo. Proprio per tale motivo, c’è chi sospetta che le cose potrebbero prendere una piega del tutto differente e inedita. La cantante, dunque, potrebbe davvero essere tagliata fuori all’ultimo momento dal programma condotto da Antonella Clerici?

La decisione Rai sul futuro della cantante a The Voice Kids

In merito a questo aspetto ci sono da fare delle precisazioni. Malgrado la Rai pare non sia rimasta molto felice delle uscite di Arisa sui social, non sembra aver messo in discussione la sua partecipazione al programma. Almeno per il momento, infatti, non sembra che su questo tema ci saranno delle variazioni. Naturalmente, però, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per vedere se le cose cambieranno in corso d’opera.

In questo periodo, inoltre, si è addirittura vociferato di vedere Arisa anche nella versione Senior del programma. Le sue quotazioni sono salite a dismisura nell’ultimo periodo, proprio questo, dunque, lascia spazio per credere che il suo ruolo in Rai non sia affatto in discussione. In merito alla cantante, infine, la donna non ha deciso di non intervenire ulteriormente dopo il polverone che ha sollevato a seguito di quelle foto succinte e quell’annuncio alquanto spinto.