Ballando con le Stelle, ufficializzati altri due concorrenti: ecco di chi si tratta (VIDEO)

In queste ore, sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle sono stati ufficializzati altri due concorrenti. Poco alla volta, lo staff del programma sta provvedendo ad informare tutti i telespettatori in merito al cast che andrà a comporre la prossima edizione del talent show di Rai 1.

Come sempre, Milly Carlucci ha deciso di puntare su volti noti e di spessore appartenenti al mondo dello spettacolo. Dopo aver annunciato due nomi certi, adesso ne sono sopraggiunti altri due. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come hanno commentato la cosa.

Ecco chi sono gli altri due concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle

I battenti di Ballando con le Stelle stanno per riaprirsi e adesso sono stati ufficializzati i nomi di altri due concorrenti. A scendere in campo durante questo autunno per mettersi in gioco in avvincenti gare di ballo saranno anche Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi. I loro nomi erano già trapelati in queste settimane ma, fino a questo momento, non era ancora stata data l’ufficialità.

Da pochissimo, invece, mediante l’account Instagram di Ballando con le Stelle e di Milly Carlucci è stato pubblicato un video in cui i due protagonisti sono intenti ad allenarsi facendo una bella corsetta all’aria aperta. Ad un certo punto, poi, Simona chiede al suo compagno se sa il motivo per il quale nell’ultimo periodo lo sta facendo allenare di più. Giovanni replica incuriosito chiedendo cosa ci fosse dietro e la donna svela che presto sarà nel talent show di Milly Carlucci. A quel punto, allora, Terzi replica ulteriormente dicendo che anche lui farà parte del cast. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Ecco chi sono gli altri concorrenti e il colpaccio di Milly Carlucci

Attraverso questo simpatico siparietto, dunque, i due concorrenti hanno ufficializzato la loro partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. I commenti non stanno mancando, anzi, il post in questione sta diventando sempre più virale. In molti sono contenti di questa decisione, mentre altri ritengono che avrebbero preferito vedere Simona in altre vesti, come ad esempio quelle di conduttrice di un programma tutto suo.

Nel frattempo, oltre a loro due, ci sono anche altri due nomi ufficiali. Il primo a trapelare è stato quello di Riky Tognazzi, marito di Simona Izzo. Lui, a differenza di Simona e Giovanni, sta preferendo allenarsi in maniera più tranquilla. Il secondo nome ufficiale è quello di Rosanna Lambertucci. In queste ore, poi, sta trapelando anche un’altra indiscrezione secondo cui pare che il prossimo concorrente che verrà ufficializzato possa essere Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi.