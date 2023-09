Uomini e Donne, Lavinia e Alessio festeggiano un anno di conoscenza: dedica toccante e imprevisto (FOTO)

Era un esatto anno fa quando Lavinia Mauro mise piede a Uomini e Donne e vide per la prima volta Alessio Corvino, il ragazzo che poi è divenuto la sua scelta. A distanza di questo tempo, dunque, i due ragazzi hanno deciso di farsi una dedica mediante i social.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele, e ne è una prova tutto quello che condividono costantemente sui social. Malgrado le malelingue, che in diverse occasioni hanno insinuato che tra loro ci fossero dei problemi, i due continuano a stare insieme. Vediamo, dunque, come hanno deciso di ricordare questo giorno speciale.

La dolce dedica di Lavinia e Alessio per il loro primo anno di conoscenza

Lavinia e Alessio si sono conosciuti un esatto anno fa negli studi di Uomini e Donne. Durante quella registrazione, andata poi in onda come di consueto verso metà settembre, i due ebbero il loro primo incontro. Entrambi si piacquero subito, tuttavia, la Mauro deciso di intraprendere anche la conoscenza di un altro ragazzo che l’aveva colpita durante un precedente trono, Alessio Campoli.

Alla fine, però, Corvino ha avuto la meglio e, dopo diversi mesi di permanenza in studio, quello di Lavinia è stato uno dei troni più lunghi, i due hanno lasciato la trasmissione insieme. Da quel momento in poi non si sono più separati e stanno vivendo serenamente la loro relazione. Mediante delle Instagram Storie, i due si sono fatti una piccola dedica. Nello specifico, hanno condiviso una foto della scelta ed hanno scritto che un anno fa iniziò il viaggio più bello della loro vita. (Continua dopo la foto)

Piccolo problema di salute per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Si tratta di poche e semplici parole che, tuttavia, risuonano colme di amore e di desiderio di stare insieme. A distanza di un anno dal loro primo incontro a Uomini e Donne, dunque, Lavinia e Alessio sono più innamorati che mai. Questa giornata speciale, però, sta procedendo in maniera differente per i due ragazzi. La Mauro, infatti, tra le sue IG Stories ha condiviso dei video in cui si è mostrata all’interno di un salone di bellezza a fare dei massaggi e a rilassarsi un po’.

Per contro, invece, Alessio sta avendo una giornata molto più faticosa. Il ragazzo, appena sveglio, ha notato di avere una parte del viso totalmente gonfia. Il giovane si è subito reso conto che si trattasse del molare del giudizio che sta spuntando prepotentemente. Pertanto, ha dovuto stravolgere tutti i suoi impegni per recarsi subito dal dentista. Successivamente, poi, si è dedicato ad alcune faccende burocratiche.