Giulia Salemi bocciatissima al Venezia: la sfilata sul red carpet è tra fischi e pernacchie

Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul red carpet della ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia. La coppia, seguitissima sui social, è sbarcata in laguna giovedì 31 agosto ed ha sfilato sul prestigioso tappeto rosso in serata.

Pretelli ha optato per uno smoking sobrio, classico. Mentre la Salemi ha voluto esagerare. Un abito a dir poco sfarzoso, forse un pò troppo che non è piaciuto a nessuno.

Giulia Salemi bocciata al red carpe: abito orrendo

Non è piaciuto a nessuno il look scelto da Giulia Salemi per il ed Carpet di Venezia. L’abito ampolloso e una capigliatura wet-look è stato praticamente bocciatissimo. Per quel che riguarda il vestito, l’italo-iraniana ha puntato tutto sull’argento scintillante. Un capo d’abbigliamento impreziosito da pailettes e da un soprabito bianco, con una coda a nuvola meringa.

Per non farsi mancare nulla, la giovane ha indossato anche un guanto. A quanto pare però la scelta di tale outfit oltre ad essere stato bocciatissimo da diverse riviste lo è stato anche per il pubblico da casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachele e Chiara (@una_meravigliosa_storia_d_amor)

Look della Salemi bocciato: le critiche sui social

Quando si tratta di red carpet sia i media che i fan si attendono che i propri beniamini si presentino con abiti da urlo e da vere dive. In tanti attendevano lo stesso anche da parte di Giulia Salemi, ma le loro aspettative sono state deludenti. Infatti, non sono mancate le solite polemiche sui social. “Che ci fanno quei due a Venezia che non fanno cinema?”.

Sono ormai anni che le star del web sfilano sul red carpet della laguna per sponsorizzare brand e marchi. La questione è nota a tutti ed ecco anche perchè in tanti si chiedono come sia possibile che persone viste a Ued o sui social possano salire sul red carpet.