Uomini e Donne, Gianni Sperti vittima di un imbroglio social: scatta la denuncia (FOTO)

In queste ore, l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, si è reso protagonista di un annuncio alquanto increscioso mediante il suo profilo di Instagram. Il vicino di sedia di Tina Cipollari ha spiegato di essere stato vittima di una specie di truffa.

Purtroppo, non è una cosa molto rara al giorno d’oggi. Sempre più spesso ci si trova ad assistere a situazioni del genere. Proprio per tale ragione, tenere gli occhi aperti e essere cauti è una cosa fondamentale. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

Ecco cosa è successo a Gianni Sperti sui social

Gianni Sperti ha fatto una denuncia mediante i social in quanto si è reso conto di un illecito. Alcuni fan dell’opinionista di Uomini e Donne hanno provveduto ad informarlo circa il fatto che sul web stia circolando una persona che si sta spacciando per lui. L’utente in questione ha creato un profilo Instagram copiando le stesse foto presenti sull’account originale di Sperti. Anche il nome è lo stesso, cambia solo il fatto che alla fine è aggiunta una sequenza numerica.

Ad ogni modo, la persona in questione sta provvedendo a mandare dei messaggi ad alcuni fan di Gianni. In quello condiviso da Sperti per denunciare la cosa, ad esempio, tale utente ha fatto i complimenti ad una ragazza che segue l’opinionista di UeD e le ha detto di essere particolarmente felice che sia una sua follower. Questo è certamente un messaggio innocente, tuttavia, spacciarsi per un’altra persona è un reato e potrebbe portare a conseguenze molto pesanti.

La denuncia dell’opinionista di Uomini e Donne

Attraverso il suo profilo Instagram originale, dunque, l’opinionista ha spiegato di non essere lui ed ha esortato anche i suoi fan a segnalare e bloccare immediatamente questo account. In più occasioni, purtroppo, è capitato di assistere a fenomeni del genere che, purtroppo, hanno portato a conseguenze ben più importanti. In taluni casi, infatti, sono state invitate persone ad investire del denaro.

Credendo che le richieste provenissero da volti noti, alcuni utenti poco attenti si sono fidati, ed hanno finito per cadere in delle truffe. Insomma, Proprio onde evitare tutto questo, l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha deciso di bloccare il tutto sul nascere e di mettere in guardia tutte le persone che lo seguono e che si fidano di lui.