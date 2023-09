Pomeriggio 5 era la mia casa: Barbara D’Urso durissima, il forte intervento a pochi giorni dall’inizio e la frecciata alla Merlino

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5. Ovviamente come è noto a tutti si tratta della prima senza Barbara D’Urso. A pochi giorni dall’esordio della nuova stagione, proprio quest’ultima torna a parlare della sua (ex) “creaturella”.

In un lungo post Instagram, questa mattina la conduttrice ha voluto riassumere quelli che sono stati per lei gli ultimi anni importantissimi, in cui ha stabilito, proprio grazie a Pomeriggio 5, un legame particolare con il suo amato pubblico.

Barbara D’Urso e il lungo post su Ig ai suoi fans

Questa mattina, la d’Urso ha voluto postare su Instagram una carrellata di foto che la ricordano nel suo periodo di maggiore splendore a Pomeriggio 5, accompagnando i ricordi da un lungo post. Un post toccante e molto commovente che già ha ricevuto migliaia e miglia di commenti nel giro di pochi minuti.

La conduttrice con un lungo messaggio ha ripercorso come sono stati emozionanti ma soprattutto faticosi quegli anni in cui ha lavorato sulla rete Mediaset.. Più dio una volta la D’Urso ha menzionato il periodo del Covid dove è andata in onda senza pubblico e in un momento davvero difficile. Barbara ha sottolineato che non si è mai tirata indietro e proprio per questo motivo si è sentita offesa per come è stata trattata dai Vertici…

Il messaggio a Myrta Merlino e l’augurio per il nuovo Pomeriggio 5

Pomeriggio5, ha detto Barbara tornerà ad avere il suo grande studio con un pubblico presente. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole.

Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti del programma, show per la quale ne va molto fiera. L’unica cosa che le dispiace e che più la fa soffrire il fatto che dopo ben 15 anni non ha potuto salutare il suo pubblico come voleva e questo lo ha già ribadito più volte