Fabrizio Corona e Giacomo Urtis si sposano davvero? “Organizzeremo tutto nei minimi dettagli”

In queste settimane è impazzato sul web il gossip secondo cui Fabrizio Corona e Giacomo Urtis si dovrebbero sposare. L’ex re dei paparazzi, a suo tempo, è intervenuto per commentare l’accaduto e lo ha fatto in maniera piuttosto sarcastica.

Ad ogni modo, stando a quanto trapelato sulle ultime pagine di Nuovo, sembra proprio che ci siano delle interessanti novità a riguardo. Il chirurgo dei vip, infatti, ha rilasciato delle nuove rivelazioni che sembrano non lasciare spazio a dubbi.

I gossip su Fabrizio Corona e Giacomo Urtis

In queste ore si sta molto parlando di Fabrizio Corona per una serie di ragioni, tra cui anche il possibile matrimonio con Giacomo Urtis. L’ex re dei paparazzi sarà uno dei primi ospiti della nuova edizione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Un po’ di tempo fa, però, Fabrizio parlò molto male del format e della sua conduttrice. Proprio per tale ragione, la sua ospitata sta generando grande clamore.

Il motivo per cui Corona disse cose pesanti sul programma faceva riferimento all’intervista fatta a Giacomo Urtis. In tale occasione, infatti, l’ex paparazzo reputò le domande della Fagnani davvero poco professionali e di stampo giornalistico. Ebbene, in queste settimane, poi, si è diffuso sul web un altro gossip, ovvero, quello secondo cui Corona e Urtis si sarebbero dovuti sposare. A dare delle delucidazioni a riguardo è stato il chirurgo.

Le dichiarazioni di Giacomo sul matrimonio con Fabrizio

Mediante un’intervista rilasciata sul magazine Nuovo, Giacomo Urtis ha spiegato che convolerà davvero a nozze con Fabrizio Corona. Nello specifico, infatti, ha detto che la proposta di matrimonio da parte dell’ex paparazzo sia arrivata davvero. I due, però, almeno per il momento non hanno ancora stabilito una data previsa. In ogni caso, le nozze si faranno ed entrambi organizzeranno il tutto nei minimi dettagli.

Giacomo, però, ci ha tenuto a precisare di avere paura che Fabrizio gli abbia fatto questa proposta solamente per un tornaconto personale. Lui, per contro, è sempre stato innamorato di Corona, pertanto, rimarrebbe davvero molto male se dovesse trovarsi a fare i conti con una cocente delusione. Cosa succederà, dunque? Sarà l’ennesima fake-news che riguarda l’ex fotografo dei vip, oppure in questa circostanza ci sarà un fondo di verità? Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.