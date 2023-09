Ida Platano e Alessandro Vicinanza, cambiamenti in corso? “Abbiamo fatto un’ecografia”

Ida e Alessandro continuano ad essere felici ed innamorati. La coppia, infatti, come ha raccontato anche negli studi di Canale 5 nella seconda registrazione di Ued ha confermato la loro felicità. Tanti viaggi, tante emozioni e soprattutto tanti progetti per i due, che sperano un giorno di convivere. Al momento sono impossibilitati per via della troppa lontananza geografica e per i loro impegni lavorativi.

Ida ha un salone di bellezza a Brescia, mentre Alessandro gestisce assieme ai suoi genitori un negozio di fiori a Salerno. Sia la Platano che Vicinanza non hanno mai nascosto di desiderare un figlio e di voler allargare la loro famiglia. Beh, un messaggio postato dall’ex cavaliere ha scatenato i fan, parlando di ecografia.

Ida Platano annuncia un cambiamento importante

Ida e Alessandro al momento si sono allontanati solo fisicamente. La coppia tornata pochi giorni fa da New York è ritornata alla propria vita di sempre, tra lavoro e impegni quotidiani. Infatti, dopo i 40 anni del cavaliere del Trono Over Uomini e donne, già in questi giorni ciascuno è tornato alla propria normalità.

La Platano è sempre nel suo centro di bellezza, dove annuncia grandi cambiamenti, mentre il suo compagno è stato alle prese con un’ecografia: scopriamo di cosa si tratta. Ad annunciare i primi cambiamenti è stata Ida, come detto in precedenza. L’ex dam ha fatto sapere di voler cambiare look e di passare dal suo castano ad un biondo chiaro quanto prima. Infatti, proprio per via dei suoi tanti impegni ha dovuto rimandare il trattamento.

Ida Platano, cambiamenti in corso. Alessandro Vicinanza: «Abbiamo fatto ecografia»

Dall’altro lato, invece, lontano dalla sua amata siciliana, c’è Alessandro Vicinanza che ha portato la sua cagnolina a fare un’ecografia: «Oggi la porto dal veterinario, sono un po’ preoccupato perché ha un po’ di tosse.

Andiamo a fare un’ecografia», aveva confessato lil salernitano nelle sue Instagram stories. Poi tranquillizzando i fan, nel pomeriggio ha concluso: «Abbiamo fatto ecografia al cuore, è tutto ok, ma ha questa tosse fortissima che stiamo curando. Grazie a tutti per i messaggi carini che mi avete mandato».