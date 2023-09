Tina Cipollari, aspirante dama di Uomini e Donne terrorizzata da lei: cosa è successo

Tina Cipollari è sicuramente uno dei volti più iconici di Uomini e Donne. Lei è una protagonista fissa del talk show incentrato sui sentimenti. Proprio per tale motivo, chiunque decida di prendere parte al programma, non può non prendere in considerazione la sua presenza.

Ebbene, a quanto pare, sembra che il suo ruolo sia un deterrente per molte persone e sembra scoraggiare alcuni protagonisti dal candidarsi al programma. Proprio in queste ore, infatti, un’aspirante dama ha fatto una confessione spiazzante. Vediamo cosa ha detto.

Aspirante dama di Uomini e Donne si sfoga su Tina Cipollari

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo Tv, precisamente nella sezione dedicata alla Posta del settimanale, è presente l’intervento di una lettrice, che ha generato molto sgomento. Nello specifico, la donna in questione ha ammesso di essere un0aspirante esponente di Uomini e Donne che, tuttavia, ha un problema con Tina Cipollari. Nello specifico, infatti, la signora in questione ha ammesso di essere una grande fan del programma di Maria De Filippi.

Ad ogni modo, ha sempre avuto una grande paura di prendervi parte in quanto è terrorizzata da Tina. In particolare, infatti, la signora teme di essere presa di mira dalla bionda opinionista del dating show pomeridiano. Nello specifico, ha voluto fare anche un paragone con Gemma Galgani. A tal riguardo, ha detto di non essere forte come la dama torinese, la quale accetta tutto in maniera passiva e pacata. Lei è molto più debole, quindi, sicuramente si risentirebbe delle sfuriate dell’opinionista.

Tina controproducente per UeD? La signora è preoccupata

Malgrado la paura di Tina Cipollari, però, la lettrice ha spiegato che avrebbe davvero una grande voglia di partecipare a Uomini e Donne, in quanto apprezza molto tale programma. La signora in questione, poi, ha parlato anche un po’ di sé e del suo vissuto. A tal riguardo, ha detto di essere attualmente single, dopo aver concluso un matrimonio dopo ben 35 anni e un divorzio.

Proprio a causa del suo passato, la donna ha detto che potrebbe essere un facile bersaglio di Tina, pertanto, è molto indecisa sul candidarsi o meno. Ad ogni modo, i giornalisti del magazine hanno voluto rassicurare la signora invitandola a seguire il suo cuore e a non dare peso alle sue paure. Se sente di voler partecipare al programma, deve farlo, a prescindere da Tina Cipollari che, in fin dei conti, non è così “pericolosa”.