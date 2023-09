Grande Fratello, nel cast la figlia di un famosissimo cantante? Ecco di chi si tratta

Continuano i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello e in queste ore è trapelata una notizia secondo cui pare che nel cast possa essere annoverata anche la figlia di un noto cantante. A far rimbalzare sui social questa notizia è stata la diretta interessata, la quale ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini.

La persona in questione è la figlia di Massimo Ranieri. Mediante un’intervista rilasciata sul magazine Vero, infatti, la donna ha parlato della possibilità di prendere parte al programma ed ha detto delle cose molto interessanti. Vediamo di che si tratta.

Figlia di noto cantante al Grande Fratello? La proposta

Il cast del Grande Fratello è ancora ignoto. Sono pochissimi inomi ufficiali che sono trapelati fino a questo momento. Per adesso, solamente Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini sembrano essere i vip che avrebbero confermato la loro presenza all’interno del programma. Alla lista, però, presto potrebbe aggiungersi anche la figlia di Massimo Ranieri. Cristiana Calone, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che sarebbe davvero molto felice di prendere parte a questa avventura.

Il suo scopo sarebbe quello di far vedere a tutta l’Italia chi è davvero Cristiana, cercando di andare oltre la semplice etichetta di “figlia di”. Si tratta di una necessità che mostrano tanti figli d’arte al giorno d’oggi. La Calone, inoltre, ha lasciato intendere di essere sempre stata una persona molto riservata, per tale ragione, nessuno conosce realmente chi è, quali sono i suoi sentimenti e quello che prova. Questo, dunque, è il motivo principale che la spingerebbe a partecipare al programma.

Cast ancora ignoro: che decisione prenderà Signorini?

Se Alfonso Signorini dovesse darle la possibilità di entrare a far parte del cast del Grande Fratello, Cristiana Calone mostrerebbe sicuramente un lato inedito di sé. Esso potrebbe servire a creare delle interessanti dinamiche all’interno del programma. Il giornalista, poi, le ha anche chiesto se si sentirebbe in imbarazzo ad essere ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere.

Ebbene, a tal riguardo Cristiana ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, le cose che devono generare imbarazzo nella vita sono altre. Proprio per tale ragione, non si sentirebbe affatto in difetto nel mostrarsi per quello che è dinanzi gli italiani. Ad ogni modo, per il momento né gli autori del programma né, tanto meno, Alfonso Signorini sono intervenuti sulla faccenda. Quindi, non resta che attendere per vedere se questo appello verrà accolto.