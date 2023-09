Belen Rodriguez ed Elio, dietro l’annuncio del fidanzamento c’è uno scopo preciso? Di che si tratta

Belen Rodriguez ha annunciato da poco il fidanzamento con Elio Lorenzoni. I contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram sono divenuti virali in men che non si dica ed hanno raggiunto quota 270 mila like circa.

Si tratta di numeri davvero notevoli, considerando tutte le persone che in questi ultimi due giorni sono andati sul profilo della showgirl per vedere cosa stesse succedendo nella sua vita. Ebbene, la scelta di ufficializzare questa relazione proprio in questo momento sembra sia stata ben ponderata da Belen per un motivo ben preciso. Vediamo di che si tratta.

Cosa c’è dietro l’annuncio di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Come mai Belen Rodriguez ha deciso di ufficializzare il fidanzamento con Elio Lorenzoni proprio in questo periodo? Secondo i più attenti e maliziosi, pare che la scelta della showgirl non sia stata del tutto avventata e spontanea. Dopo sole 24 ore da questo annuncio, infatti, sull’account Instagram della diretta interessata è apparso un altro annuncio, altrettanto importante per lei.

Nello specifico, si tratta di un post all’interno del quale la presentatrice ha annunciato il lancio della sua nuova collezione di abbigliamento. Il fatto che la protagonista abbia deciso di annunciare il fidanzamento con Elio proprio il giorno prima del lancio della collezione sembra una scelta assolutamente strategica e studiata a tavolino. In questi giorni, infatti, il suo profilo è inondato di click, di commenti e di like. Questo, ovviamente, non sta facendo altro che fare da triano anche all’annuncio legato al lancio della sua nuova linea.

Tutto ridotto a mere ragioni di hype? Belen perde punti

Alla luce di tutto questo, dunque, in molti non possono fare a meno di credere che Belen Rodriguez abbia volutamente e premeditatamente deciso di ufficializzare la storia con Elio in questo periodo. La showgirl non è certamente una sprovveduta, e sa perfettamente quali regole si celino dietro il marketing e il lancio di eventi così importanti. Il tutto, dunque, sta assumendo una connotazione del tutto differente, che non sembra entusiasmare molto i fan della donna.

Se il tutto sia stato davvero studiato a tavolino in maniera così minuziosa, l’annuncio del fidanzamento con Elio perderebbe di ogni forma di romanticismo e di poesia. Almeno per il momento, però, la diretta interessata non è intervenuta per chiarire la sua versione dei fatti. Contrariamente a come ha fatto ieri, invece, dove ha replicato a tono a tante critiche mosse dagli utenti di Instagram al di sotto dei suoi ultimi post.