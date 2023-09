Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 6 settembre: Nunzio medita vendetta, adesso Alberto pagherà!

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata del 6 settembre 2023, ci sarà largo spazio al nuovo triangolo amoroso. Rossella dopo aver ricevuto la proposta di nozze da Riccardo sembrerà voler fare un passo indietro, mentre Nunzio per vendetta si lascia andare ad una nuova conoscenza.

Si tratta di una donna affascinante e sopratutto ex fiamma di Palladini. Intato, sembra farsi ormai sempre più strada l’ipotesi che Bricca sia affetta da demenza senile e Luca non sembra viverla bene, infine, Mariella cerca di ricucire lo strappo con Serena ma le cose non andranno come immagina.

Un posto al sole anticipazioni 6 settembre: Nunzio volta pagina

Una nuova puntata attende i telespettatori il sei settembre. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella penserà molto alla proposta di Riccardo e inizierà ad avere dubbi sul suo futuro matrimonio. Infatti, Ross non è sicura di fare questo passo avanti ma al momento non ne fa bocca con nessuno.

Intanto, Nunzio, deluso dal comportamento della ragazza decide di voltare pagina e proprio al vulcano incontra una vecchia fiamma di Alberto Palladini. Il giovane chef sembra molto interessato e nello stesso tempo pesa di meditare vendetta contro il suo nemico.

Giulia sconvolta da un evento improvviso e traumatico

Nel corso della puntata di domani vedremo Antonio deluso da quello che è successo con Manuel. Il piccolo Nicotera comincerà però a sentire la mancanza del suo amichetto e Raffaele, preoccupato per il nipote, tenterà di convincere la Bruni a dare un’altra opportunità alla sorella di Eduardo. Viola non sembrerà per nulla contenta e manterrà le distanze

Infine, Giulia ha scoperto che Cricca è malata e la diagnosi è la demenza. La donna è distrutta e cerca di trovare appoggio in Luca. De Santis però non riuscirà a darle il sostegno che merita dato che anche lui le sta mentendo. La Poggi però a breve scoprirà tutto.