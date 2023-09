Un posto al sole anticipazioni al 15 settembre: Roberto chiede il test del Dna, per Lara adesso è finita!

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi finalmente Roberto Ferri inizierà a capire che forse è sempre stato ingannato da Lara e chiederà una volta per tutte il test del DNA per Tommaso.

Nel frattempo, il papà di Filippo chiederà perdono a Marina. Durante la settimana, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Viola, che dubiterà di Damiano, mentre Micaela vorrà spingere Manuela fra le braccia di Costabile.

Anticipazioni Un posto al sole al 15 settembre: Lara messa con le spalle al muro

Questa potrebbe essere l’ultima settimana che vediamo Lara prendersi gioco di Roberto. La Martinelli infatti verrà messa con le spalle al muro dopo che il Ferri, inizierà ad avere seri sospetti sulla compagna. Roberto vorrà fare il test del DNA al piccolo Tommy. A quel punto però per la Martinelli si metterà molto male.

Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano dettagli circa l’esame di paternità e se Ferri scoprirà che il bambino non è suo figlio. Inoltre, non è ancora chiaro se Lara con i suoi piani malefici modificherà il test. Quello che sappiamo è che con certezza è che inizierà ad avere seriamente paura.

Roberto chiude scusa a Marina ma la Giordano lo snobba

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Roberto vorrà vederci chiaro sulla situazione soprattutto su quello che gli ha detto Marina. Martinelli, infatti, se venisse fatto il test di paternità al piccolo Tommy, vedrebbe sfumare il suo sogno di costruire una famiglia con Roberto. La Martinelli d’altro canto sa benissimo che se venisse fuori la verità su Tommaso perderebbe tutto. Pertanto, l’imprenditrice si rivolgerà a Filippo e chiederà aiuto al figlio del suo ex compagno.

L’intento di Lara sarà quello di fare ragionare il marito di Marina. Nel frattempo, Ferri tenterà di recuperare la sua storia d’amore con Giordano e le chiederà scusa. E al momento senza nessun risultato..