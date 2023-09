Uomini e Donne si accorcia, Maria De Filippi prende una decisione mai vista prima: che succede

Lunedì 11 settembre, finalmente, riapriranno i battenti di Uomini e Donne con Maria De Filippi, ma la conduttrice pare abbia preso una decisione inedita. La programmazione delle varie trasmissioni, ormai, è stata resa nota e tra i palinsesti compare anche il dating show del pomeriggio.

Ebbene, proprio in merito al format condotto dalla moglie del compianto Maurizio Costanzo, sono emerse delle novità inaspettate. La trasmissione, infatti, pare si accorcerà. Ma cosa vuol dire? Vediamo tutto nel dettaglio.

Inaspettata decisione su Uomini e Donne: orario ridotto

La nuova edizione di Uomini e Donne partirà lunedì 11 settembre, sempre con Maria De Filippi e, come di consueto, su Canale 5. Per quanto riguarda l’orario di messa in onda esso è, come sempre, fissato alle 14:45. Per quanto riguarda l’orario di chiusura, invece, sono state apportate delle modifiche inaspettate. Solitamente, infatti, il dating show di Canale 5 si conclude pochi minuti dopo le 16:00.

I telespettatori, però, sanno bene che gli ultimi minuti di puntata sono scanditi di solito da numerose pubblicità, pertanto, si può dire che si ha una visione continua della trasmissione fino alle 15:40 circa. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dalla programmazione Mediaset, pare proprio che l’edizione di quest’anno del format incentrato sui sentimenti durerà meno tempo. In particolar modo, l’orario di fine puntata è fissato a una decina di minuti prima la chiusura solita.

I presunti motivi celati dietro la decisione di Maria De Filippi

Questa decisione ha lasciato di stucco tutti i telespettatori di Uomini e Donne, i quali non si spiegano il motivo di questa decisione di Maria De Filippi. Per quale ragione la trasmissione durerà meno tempo? Molto probabilmente, le ragioni sono da ricondurre ad esigenze di palinsesto. Subito dopo, infatti, partirà La Promessa, che inizia alle 15:50. A seguire, poi, ci sarà l’appuntamento con Pomeriggio 5 che, nell’edizione innovativa di quest’anno inizia alle 16:55, durando di più dell’anno scorso.

Tutto questo ragionamento, dunque, fa pensare che Maria De Filippi si sia trovata a dover accorciare la durata di messa in onda di Uomini e Donne onde evitare uno slittamento delle altre trasmissioni, tra cui quella della sua collega. Ad ogni modo, al di là di quelle che siano le cause di questa scelta, molti utenti del web si stanno mostrando sgomenti. Non resta che attendere per vedere se saranno date spiegazioni a riguardo.