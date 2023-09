Rosa Perrotta strega tutti sul red carpet e Venezia: abito in pizzo aderente e collatura da urlo

Anche Rosa Perrotta ex tronista di Uomini e donne assieme a Pietro Tartaglione hanno preso parte al red carpet di Venezia. A differenza di altre coppie di Ued e di altri partecipanti di Temptation Island i due ragazzi sono stati acclamati con entusiasmo e applausi sia dai presenti che dai fan sui social.

Ma ad incantare particolarmente, la Perrotta che si è presentata con un look e un abito mozzafiato. Vediamo insieme la marca e l’outfit scelto per l’occasione.

Rosa Perrotta incanta tutti con il suo abito di pizzo alla mostra di Venezia

In occasione della prima del film Coup de Chance, Rosa Perrotta ha sfoggiato un abito firmato Atelier Emé. Trattasi di un vestito di pizzo bianco, con maniche lunghe e completamente ricamato. È poi presente una decorazione di motivi a cappe, con profondo scollo a V davanti e alto spacco nella gonna.

La silhouette, infine, è caratterizzata dalla fantasia di ramages floreali. Poco dopo, l’ex tronista di Ued ha postato gli scatti della mostra sui social e subito è stata sommersa di messaggi e commenti. Molti utenti si sono complimentati con Rosa per la scelta dell’abito.

Rosa e Pietro da Ued alla famiglia che sono adesso

Come detto in precedenza Rosa Perrotta ha sfilato sul noto tappeto rosso con il suo compagno Pietro Tartaglione. Genitori di due figli, la loro love story ha dovuto attraversare anche un momento complicato, un periodo di crisi che li ha allontanati. L’influencer ne aveva raccontato i dettagli del loro momento, spiegando come i due avessero avuto dei problemi di comunicazione dopo le gravidanze di Rosa.

Inoltre, l’ex tronista confessò che la crisi si era manifestata soprattutto nella sfera intima, specialmente dopo la nascita del primo figlio. Con il secondo, invece, entrambi hanno saputo gestire al meglio la questione.