Pomeriggio 5, Mediaset fa fuori il regista: durissima decisione dopo gravi errori

Dopo solo una puntata di Pomeriggio 5 già sono tante le notizie che stano circolando in rete, e una in particolare riguarda il regista della trasmissione. A seguito della cacciata di Barbara d’Urso e del conseguente arrivo di Myrta Merlino, l’azieQuesto incarico era stato affidato nda aveva deciso di affidare la regia della trasmissione a colui che dirigeva L’aria che tira su La7.

Purtroppo, però, come è stato possibile notare anche ieri, sono stati tanti gli errori che sono stati commessi durante la messa in onda. Proprio per tale motivo, si è deciso di apportare una decisione piuttosto drastica.

Regista di Pomeriggio 5 licenziato: ecco cosa è successo

Il nuovo regista di Pomeriggio 5 è stato licenziato dopo un solo giorno di messe in onda. Questo incarico era stato affidato ad Ermanno Corbella, il quale dirigeva il format che conduceva precedentemente Myrta Merlino. Tra i due c’era un rapporto di reciproca fiducia e stima. La stessa conduttrice, infatti, in una precedente occasione, aveva rivelato di essere felice che lui l’avrebbe accompagnata in questa nuova avventura, senza si sarebbe sentita persa.

Ebbene, a quanto pare, la Merlino dovrà fare i conti con questa assenza. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, infatti, Mediaset ha deciso di licenziare tale regista. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, pare proprio che questa decisione sia scaturita dai numerosi errori che sono stati compiuti ieri. I telespettatori, infatti, si sono resi conto di alcune gaffe che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web.

Myrta Merlino costretta a rinunciare al sui punto di riferimento

Durante la prima puntata di Pomeriggio 5 il regista ha commesso degli errori, come ad esempio quello di mostrare il gobbo rivolto a dare i suggerimenti a Myrta Merlino. Inoltre, molte inquadrature sono sembrate tipiche di una televisione locale e non di una del calibro di Mediaset. Ebbene, alla luce di tutto ciò, Ermanno Corbella è stato fatto fuori e mandato a casa.

La regia di Pomeriggio 5, dunque, a partire da oggi sarà affidata ad un’altra persona, che ci si augura possa essere in grado di portare nelle case degli italiani contenuti di maggiore qualità. Almeno per il momento, però, non si sa quale persona sia stata scelta. La scelta potrebbe essere ricaduta anche su qualche volto interno all’azienda e già noto ai piani alti. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i cambiamenti saranno visibili.