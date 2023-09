Mara Venier svela crisi con Nicola Carraro: “Ho detto ci dividiamo, troppo diversi” cosa è successo

Mara Venier ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua vita sentimentale e del rapporto con Nicola Carraro. I due sono sposati e si amano da tantissimi anni, tuttavia, come è normale che sia in tutte le coppie,, anche loro hanno vissuto i loro momenti di cedimento.

Proprio nel corso di una vacanza estiva in Sardegna, i due hanno vissuto il momento più buio di tutta la loro relazione. Mara ha svelato di essere arrivata addirittura a decidere di chiudere il matrimonio. Vediamo cosa è successo.

La separazione tra Mara Venier e Nicola Carraro

Nel corso di una recente intervista, Mara Venier ha fatto una confessione inedita sul suo rapporto con Nicola Carraro. La donna ha svelato di non aver mai avuto liti particolarmente pesanti con suo marito. Tuttavia, nell’ultimo periodo ci sono state delle incomprensioni davvero molto forti che li hanno allontanati parecchio. Nello specifico, la donna ha detto che durante una vacanza in Sardegna i due hanno avuto dei diverbi molto accesi.

La situazione era diventata davvero insostenibile in quanto non facevano altro che bisticciare e accusarsi reciprocamente. Ad un certo punto si resero conto di non andare più d’accordo, proprio per tale ragione presero la decisione di lasciarsi. Mara capì che, ormai, qualcosa si fosse spezzato, quindi ritenne opportuno agire in questo modo. L’estate, dunque, non è stata affatto piacevole per loro, ma poi c’è stato un colpo di scena.

Ecco come è andata a finire e come stanno ora le cose

Dopo essersi separati, Mara Venier ricevette delle telefonate da parte di amici in comune i quali le dissero che Nicola Carraro stava molto male a causa di tutto quello che era successo. La conduttrice di Domenica In, allora, non ci pensò due volte. La donna andò subito da lui e così entrambi si gettarono alle spalle il difficile momento che avevano vissuto. Proprio per tale ragione, adesso hanno fatto la pace.

Il pericolo scampato, però, ha messo davvero a dura prova i diretti interessati. In ogni caso, però, laddove c’è l’amore e il sentimento è davvero forte, tutte le tempeste possono essere superate egregiamente. Adesso, dunque, Mara si prepara ad affrontare la nuova stagione di Domenica In. Quella di quest’anno sarà l’ultima avventura per la presentatrice che, in più occasioni, ha svelato che stavolta la sua scelta sia irremovibile.