Pomeriggio 5 parte con una gaffe: Myrta Merlino non convince, studio pessimo e gravi errori (VIDEO)

Oggi, lunedì 4 settembre è cominciata la nuova stagione di Pomeriggio 5 ma c’è stata subito una gaffe. Myrta Merlino ha esordito ringraziando Barbara d’Urso e dicendo di essere molto emozionata per questa nuova avventura.

Il pubblico da casa, però, non è stato affatto clemente e, in men che non si dica, sui social si è scatenato il caos. A quanto pare, questa nuova versione del programma non sembra convincere affatto. Vediamo cosa è successo.

I ringraziamenti di Myrta Merlino per Barbara d’Urso

La prima puntata di Pomeriggio 5 è stata molto commentata dagli utenti del web, i quali si sono subito resi conto di una pesante gaffe. Partendo dall’inizio, Myrta Merlino ha introdotto la nuova edizione dicendosi molto emozionata e felice. A molti, però, la donna è apparsa un po’ troppo impacciata e inadatta per questo ruolo, ma non è tutto. All’inizio della messa in onda, infatti, Myrta ha ringraziato anche Barbara d’Urso, che per 15 anni è stata alla guido di questo programma di grande successo.

Successivamente, poi, si è entrato nel vivo del format. Le inquadrature hanno mostrato lo studio, il quale è stato molto criticato dai telespettatori. In molti, infatti, lo hanno paragonato ad uno sgabuzzino. Tutto sembra essere troppo piccolo e, soprattutto, decisamente low cost. Anche le inquadrature sembrano essere quelle di una tv locale, e non di un programma del calibro Mediaset. (Continua dopo il video)

Gaffe ed errori durante la prima puntata di Pomeriggio 5

A distanza di pochi minuti dall’inizio della prima puntata di Pomeriggio 5 la regia ha commesso una gaffe. Nello specifico, infatti, è stata mostrata un’inquadratura da lontano in cui si è visto il gobbo destinato a Myrta Merlino in bella mostra. Anche gli addetti ai lavori sono stati inquadrati, probabilmente per errore. Sul web, dunque, i telespettatori si sono scatenati ed hanno cominciato ad inveire contro Pier Silvio Berlusconi e contro Mediaset.

Diverse persone hanno dichiarato che, se queste sono le premesse, l’edizione di quest’anno di Pomeriggio 5 si prospetta essere un vero e proprio flop. Intanto, malgrado Barbara d’Urso sia stata molto criticata negli anni, in molti si sono scatenati sul web dicendo di essere molto dispiaciuti e non abituati alla sua assenza. Insomma, per quanto riguarda le prime somme di questo debutto del format pomeridiano, i pareri dei telespettatori sono negativi. Adesso non resta che attendere domani per vedere cosa riveleranno gli ascolti.